Возрождение легенды: группа «Альфа» на сцене Ритм-блюз кафе

Московская группа «Команда Альфа» была создана осенью 1982 года известными музыкантами Сергеем Сарычевым и Сергеем Сафоновым. Они сочетали оригинальные музыкальные идеи с поэзией молодого московского поэта Андрея Лукьянова, что быстро сделало коллектив одним из самых популярных в стране.

В начале 1990-х «Альфа» была вынуждена прекратить свою деятельность, но, как известно, легенды не умирают — они возвращаются!

В 2023 году Сергей Сафонов, при поддержке Сергея Сарычева, снова собрал «Альфу» в новом составе. В 2024 году на роль фронтмена был приглашен Андрей Южаков.

Сейчас группа гастролирует с концертной программой, основанной на классическом репертуаре, включая такие хиты, как «Шторм», «Гуляка», «Театр» и многие другие, которые уже давно завоевали сердца поклонников.