Група Feelin's и Boris Savoldelli (Россия-Италия)

Шедевры мировой эстрады и популярного джаза от Джаз-клуба Игоря Бутмана

С 2 по 5 ноября в Санкт-Петербурге пройдет уникальный музыкальный проект, который объединит лучших исполнителей джазовой музыки. Это событие организовано Джаз-клубом Игоря Бутмана и обещает стать настоящим праздником для любителей джаза и эстрадной музыки.

Что ожидать от концертов?

В программе — выступления известных джазовых музыкантов, которые представят свои интерпретации классических и современных произведений. Зрителей ожидают как любимые хиты, так и оригинальные композиции, которые не оставят равнодушными даже самых искушенных ценителей.

Интересные факты

Игорь Бутман — не только талантливый саксофонист, но и активный promoter джазовой культуры в России.

Джаз-клуб Бутмана в Санкт-Петербурге — это не просто концертная площадка, но и место встречи единомышленников и любителей музыки.

С каждым годом проект привлекает все больше международных артистов, что делает его уникальным в музыкальном ландшафте города.

Почему стоит посетить?

Концерты в Джаз-клубе Игоря Бутмана — это не просто музыкальные выступления. Это возможность погрузиться в атмосферу живого исполнения, почувствовать энергетику музыкантов и насладиться высоким уровнем исполнения. Это шанс увидеть и услышать звезды джаза в уютной и дружелюбной обстановке.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события! Приходите и насладитесь миром джаза, который вдохновляет и дарит радость.