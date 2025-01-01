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Група Feelin's и Boris Savoldelli (Россия-Италия)
Киноафиша Група Feelin's и Boris Savoldelli (Россия-Италия)

Група Feelin's и Boris Savoldelli (Россия-Италия)

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Шедевры мировой эстрады и популярного джаза от Джаз-клуба Игоря Бутмана

С 2 по 5 ноября в Санкт-Петербурге пройдет уникальный музыкальный проект, который объединит лучших исполнителей джазовой музыки. Это событие организовано Джаз-клубом Игоря Бутмана и обещает стать настоящим праздником для любителей джаза и эстрадной музыки.

Что ожидать от концертов?

В программе — выступления известных джазовых музыкантов, которые представят свои интерпретации классических и современных произведений. Зрителей ожидают как любимые хиты, так и оригинальные композиции, которые не оставят равнодушными даже самых искушенных ценителей.

Интересные факты

  • Игорь Бутман — не только талантливый саксофонист, но и активный promoter джазовой культуры в России.
  • Джаз-клуб Бутмана в Санкт-Петербурге — это не просто концертная площадка, но и место встречи единомышленников и любителей музыки.
  • С каждым годом проект привлекает все больше международных артистов, что делает его уникальным в музыкальном ландшафте города.

Почему стоит посетить?

Концерты в Джаз-клубе Игоря Бутмана — это не просто музыкальные выступления. Это возможность погрузиться в атмосферу живого исполнения, почувствовать энергетику музыкантов и насладиться высоким уровнем исполнения. Это шанс увидеть и услышать звезды джаза в уютной и дружелюбной обстановке.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события! Приходите и насладитесь миром джаза, который вдохновляет и дарит радость.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2000 ₽

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