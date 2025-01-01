Група Feelin's и Boris Savoldelli (Россия-Италия)

С 2 по 5 ноября в Санкт-Петербурге пройдет уникальный музыкальный проект, который объединит лучших исполнителей джазовой музыки. Это событие организовано Джаз-клубом Игоря Бутмана и обещает стать настоящим праздником для любителей джаза и эстрадной музыки.
В программе — выступления известных джазовых музыкантов, которые представят свои интерпретации классических и современных произведений. Зрителей ожидают как любимые хиты, так и оригинальные композиции, которые не оставят равнодушными даже самых искушенных ценителей.
Концерты в Джаз-клубе Игоря Бутмана — это не просто музыкальные выступления. Это возможность погрузиться в атмосферу живого исполнения, почувствовать энергетику музыкантов и насладиться высоким уровнем исполнения. Это шанс увидеть и услышать звезды джаза в уютной и дружелюбной обстановке.
Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события! Приходите и насладитесь миром джаза, который вдохновляет и дарит радость.