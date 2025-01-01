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Група Feelin's и Boris Savoldelli (Россия-Италия)
Билеты от 2000₽
Киноафиша Група Feelin's и Boris Savoldelli (Россия-Италия)

Група Feelin's и Boris Savoldelli (Россия-Италия)

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Шедевры мировой эстрады и джаза в Джаз-клубе Игоря Бутмана

Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке приглашает вас на уникальное музыкальное событие! С 18 по 20 ноября на сцене клуба выступит международный проект Група Feelin's и Boris Savoldelli, представляющий шедевры мировой эстрады и популярного джаза.

Уникальное сотрудничество

Этот проект объединяет талантливых музыкантов из России и Италии. Boris Savoldelli — известный итальянский певец и композитор, который прославился своими уникальными интерпретациями классических джазовых композиций. Его сотрудничество с российскими музыкантами обещает создать неповторимую атмосферу на сцене.

Что вас ждет?

Зрители смогут насладиться не только известными джазовыми стандартами, но и авторскими произведениями, которые раскроют новые грани любимых мелодий. Музыка, в которой переплетаются традиции и современные тенденции, создаст уникальный опыт для каждого слушателя.

Не пропустите!

Концерты пройдут в уютной обстановке Джаз-клуба, который славится своим теплым приемом и качественным звуком. Забронируйте свои билеты заранее, чтобы стать частью этого музыкального праздника!

Для зрителей, ценящих высокое искусство и живую музыку, это событие станет настоящим подарком. Не упустите возможность насладиться творчеством мастеров на одной сцене!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:00 от 2000 ₽

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