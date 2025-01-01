Приглашаем детей на захватывающее приключение по мотивам произведений английской писательницы Джулии Дональдсон! Спектакль «Груффало» подарит зрителям увлекательную историю о смелости, находчивости и сообразительности.
Что делать маленькому Мышонку, когда опасность поджидает его на каждом шагу? Оставшись наедине с лесом, он решает проявить смекалку и выдумывает необычного друга по имени Груффало. Однако, его фантазия оказывается не просто игрой – Груффало действительно существует!
На своем пути Мышонок встречает:
Спектакль предназначен для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Это уникальное сочетание кукол и интерактивных элементов позволит юным зрителям стать частью театра и активно участвовать в развитии сюжета.
Не пропустите возможность познакомиться с удивительными персонажами и увлекательной историей, которая заставит смеяться и задумываться! Ждем вас на спектакле «Груффало»!