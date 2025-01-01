Кукольно-интерактивный спектакль для детей в Казани

Приглашаем детей на захватывающее приключение по мотивам произведений английской писательницы Джулии Дональдсон! Спектакль «Груффало» подарит зрителям увлекательную историю о смелости, находчивости и сообразительности.

Сюжет

Что делать маленькому Мышонку, когда опасность поджидает его на каждом шагу? Оставшись наедине с лесом, он решает проявить смекалку и выдумывает необычного друга по имени Груффало. Однако, его фантазия оказывается не просто игрой – Груффало действительно существует!

Персонажи

На своем пути Мышонок встречает:

Лису – хитроумного персонажа, который готов помочь, если его угостить;

– хитроумного персонажа, который готов помочь, если его угостить; Сову – мудрую птицу, способную видеть даже в темноте;

– мудрую птицу, способную видеть даже в темноте; Змею – проворное создание, которое слышит даже самые тихие звуки.

Для кого

Спектакль предназначен для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Это уникальное сочетание кукол и интерактивных элементов позволит юным зрителям стать частью театра и активно участвовать в развитии сюжета.

Не пропустите возможность познакомиться с удивительными персонажами и увлекательной историей, которая заставит смеяться и задумываться! Ждем вас на спектакле «Груффало»!