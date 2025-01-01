Спектакль Груффало (на английском языке)

Театральный фестиваль «Школьная классика» с радостью рекомендует спектакль «Груффало» для юных зрителей. Этот музыкальный спектакль обещает множество спецэффектов и неожиданных сюрпризов, которые сделают его незабываемым для маленьких зрителей.
Действие спектакля разворачивается на расстоянии вытянутой руки. Главный герой — маленький мышонок, который, чтобы спастись от хищников — лисы, совы и змеи, выдумывает страшащего всех зверя по имени Груффало. Этот чудовище, как уверяет мышонок, обожает лакомиться лисами, совами и змеями. Но сможет ли находчивый мышонок перехитрить голодных хищников? Или он все же ошибается, полагая, что ничего подобного не существует?
Не упустите возможность увидеть это захватывающее представление! «Груффало» — отличное развлечение для всей семьи!