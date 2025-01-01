Меню
Груффало (на английском языке)
Спектакль Груффало (на английском языке)

Спектакль Груффало (на английском языке)

6+
Режиссер Мартин Кук
Продолжительность 1 час
Возраст 6+
О концерте/спектакле

«Груффало» — музыкальный спектакль для школьников

Театральный фестиваль «Школьная классика» с радостью рекомендует спектакль «Груффало» для юных зрителей. Этот музыкальный спектакль обещает множество спецэффектов и неожиданных сюрпризов, которые сделают его незабываемым для маленьких зрителей.

Сюжет

Действие спектакля разворачивается на расстоянии вытянутой руки. Главный герой — маленький мышонок, который, чтобы спастись от хищников — лисы, совы и змеи, выдумывает страшащего всех зверя по имени Груффало. Этот чудовище, как уверяет мышонок, обожает лакомиться лисами, совами и змеями. Но сможет ли находчивый мышонок перехитрить голодных хищников? Или он все же ошибается, полагая, что ничего подобного не существует?

Интересные факты

  • «Груффало» основан на одноименной книге, написанной Джулией Дональдсон и проиллюстрированной Акселем Шеффлером.
  • Спектакль включает в себя оригинальные музыкальные номера, которые помогут передать атмосферу сказочного леса.
  • Рекомендованное время просмотра — 50 минут, что идеально подходит для детской аудитории.

Не упустите возможность увидеть это захватывающее представление! «Груффало» — отличное развлечение для всей семьи!

Расписание

12 октября
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
12:00 от 1200 ₽
26 октября
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
12:00 от 1200 ₽

Фотографии

Груффало (на английском языке) Груффало (на английском языке) Груффало (на английском языке) Груффало (на английском языке) Груффало (на английском языке) Груффало (на английском языке)

