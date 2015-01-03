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Гроза
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Спектакль Гроза

16+
Продолжительность 3 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Классический спектакль по Островскому

Приглашаем вас на спектакль по произведению Александра Островского «Гроза», в котором отразилась личная драма автора. Прототипом главной героини Катерины стала актриса Любовь Павловна Косицкая, с которой у Островского были сложные отношения.

Образ Катерины

Режиссёр Владимир Туманов следует за авторской трактовкой образа Катерины. Островский не искал выхода для своей героини, так как его просто не существовало. Однако это не значит, что любовь и красота бессильны.

Темы и идеи

На протяжении десятилетий постановщики находили главный смысл пьесы в образе Катерины. Её сильный характер и цельная душа продолжают вдохновлять зрителей.

Не упустите возможность увидеть эту мощную драму на сцене!

Режиссер
Владимир Туманов
В ролях
Сергей Лысов
Андрей Горбачев
Татьяна Малягина
Наталья Кутасова
Алексей Манцыгин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 октября
Театр на Васильевском Санкт-Петербург, Средний просп. В.О., 48
19:00 от 700 ₽

Фотографии

Гроза Гроза Гроза Гроза Гроза Гроза

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