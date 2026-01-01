Спектакль «Гроза» в Театре «Глобус»

Театр «Глобус» представит захватывающую постановку пьесы «Гроза» режиссера Рачи Махатаева и художника-сценографа Ильшата Вильданова из Санкт-Петербурга. Эту историю нельзя пропустить, ведь она посвящена извечным темам борьбы с общественными узами и личной трагедией.

В центре сюжета находится город N, где за facade благочестия кроются жестокость и ханжество. Главная героиня, Катерина, воспитанная в любви, оказывается в ловушке семейных уз. В доме своего безвольного мужа и суровой свекрови она чувствует себя несчастной и потерянной. Ее тайная любовь к Борису становится единственным источником надежды, но, осознав безвыходность своего положения, Катерина совершает роковой шаг.

История Катерины — это глубокие переживания женщины, которая отчаялась от безысходности и борется за свое счастье. На фоне лицемерия окружающих разгорается ее внутренний конфликт, который приведет к трагическим последствиям. Связь с Борисом обостряет эти противоречия: он сам пришел в город за наследством и не готов оставить свою жизнь ради Катерины. В конечном итоге, ее решение броситься в реку становится кульминацией спектакля, открывающей сцены жизни и смерти, любви и ненависти.

«Гроза» — это не просто эпопея любви, а яркое отражение социальных реалий и вечных человеческих страстей. Приходите на спектакль, чтобы увидеть, как классическая история обретает новые краски на сцене.