Спектакль «Гроза» в постановке МХАТ имени Горького

«Гроза» Александра Дмитриева — это исследование человеческой души в её предельных состояниях. Спектакль МХАТ имени Горького представляет собой драматическую историю столкновения двух женских начал и вечного поиска целостности, который находит отклик в любую эпоху.

Пристальное и сочувственное внимание к внутреннему миру каждого персонажа делает спектакль психологичным и особенно актуальным для современного зрителя. История трагической любви здесь переплетается с предостережением о последствиях игнорирования чувств отдельного человека обществом.

Герои и их конфликты

Режиссёр предлагает увидеть за «властной старухой» женщину, живущую под гнётом страха утратить контроль. Без этого контроля её мир рухнет. Она одинока и несвободна. В противовес ей – «луч света» Катерина. Это феномен души, мятущейся, но чистой, стремящейся к абсолютной искренности и полноте бытия. Катерина психологически не может существовать в мире компромиссов и полуправды.

Темы страсти и выбора

История раскрывает человеческую глухоту и равнодушие, мир, где понятие любви измельчало, а жажда сильных чувств осталась. Александр Дмитриев, режиссёр-постановщик, говорит: «„Гроза“ — не только история конфликта с властной свекровью. Главная битва между долгом и страстью происходит в душе молодой девушки. Катерина живёт в предощущении любви, и тут из ниоткуда появляется Борис, не похожий на всех окружающих мужчин…».

Из века в век молодые люди сталкиваются с проблемой выбора между желанием следовать зову сердца и необходимостью поступать так, как считается правильным. Все герои одержимы страстью, возведённой в абсолют: ненавидеть – до убийства, любить – как в омут с головой. Но какую страсть можно считать грехом? На этот вопрос Дмитриев не дает однозначного ответа.

Историческая справка

В 1934 году Владимир Немирович-Данченко, один из отцов-основателей театра, уже обращался к этой пьесе. В 2026 году репертуар Московского Художественного театра вновь украсит «Гроза» в постановке заслуженного артиста России Александра Дмитриева.