Театральный фестиваль "Школьная Классика" рекомендует

Известный своей приверженностью традициям русского психологического театра, Сергей Федотов исключает авангардные и постмодернистские подходы к постановке классических пьес. Он утверждает, что классику надо ставить, как классику — без осовременивания, раскрывая автора в той среде и атмосфере, которую он описывает в пьесе .

О спектакле "Гроза"

Спектакль Гроза — это история о жизни и любви, которые люди иногда склонны почитать за грех. Это произведение затрагивает важные темы, такие как власть денег и трудности простого человека, который не может честным трудом заработать на хлеб насущный. В центре внимания — бескорыстные мечтатели и подвижники, чувствующие красоту Земли и стремящиеся изменить жизнь к лучшему, а также горькая неволя, когда смерть представляется настоящим счастьем.

