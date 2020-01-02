Меню
Гроза
Билеты от 1000₽
Киноафиша Гроза

Спектакль Гроза

12+
Режиссер Сергей Федотов
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Театральный фестиваль "Школьная Классика" рекомендует

Известный своей приверженностью традициям русского психологического театра, Сергей Федотов исключает авангардные и постмодернистские подходы к постановке классических пьес. Он утверждает, что классику надо ставить, как классику — без осовременивания, раскрывая автора в той среде и атмосфере, которую он описывает в пьесе.

О спектакле "Гроза"

Спектакль Гроза — это история о жизни и любви, которые люди иногда склонны почитать за грех. Это произведение затрагивает важные темы, такие как власть денег и трудности простого человека, который не может честным трудом заработать на хлеб насущный. В центре внимания — бескорыстные мечтатели и подвижники, чувствующие красоту Земли и стремящиеся изменить жизнь к лучшему, а также горькая неволя, когда смерть представляется настоящим счастьем.

Сценография и костюмы

Автором сценографии и костюмов к Грозе стала художник Анна Репина. В соответствии с режиссерским замыслом, она воссоздала город Калинов позапрошлого века, малый и деревянный, где у жителей нет уединения — все происходит на глазах друг у друга. В таком Калинове действительно некуда деться, а свобода оказывается лишь за обрывом над широкой Волгой.

Купить билет на спектакль Гроза

Октябрь
26 октября воскресенье
12:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 1000 ₽
17:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 1000 ₽

Фотографии

Гроза Гроза Гроза Гроза Гроза

