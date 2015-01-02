Меню
Гроза
Билеты от 1200₽
Киноафиша Гроза

Спектакль Гроза

12+
Режиссер Михаил Визгов
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Гроза»: возвращение к классике

Спектакль, поставленный Михаилом Визговым по пьесе А. Островского «Гроза», стал настоящим событием для любителей театра. Это произведение, по праву считающееся одной из вершин драматургии, остается актуальным и сегодня, вызывая интерес у всех, кто ценит отечественную историю и культуру.

Новая интерпретация классического сюжета

Тюзовская постановка предлагает зрителям возможность по-новому взглянуть на перипетии купеческой жизни XIX века в России. Она поднимает важные вопросы: как не скатиться в бездну страстей и пороков, оставшись верным себе? Как сохранить прочность устоев своего мира, находя свое место среди его обитателей?

Ответы на эти вопросы оказываются неочевидными, и зрителю предстоит задуматься, чего же на самом деле он желает от жизни.

Катерина: символ надежды и внутренней борьбы

«Луч света в темном царстве» — так называли критики Катерину. Однако стоит отметить, что и «луч», и «царство» могут быть метафорами внутреннего мира самой героини. Она становится олицетворением борьбы со своим непростым характером и моральными вызовами.

Культурное наследие в рамках спектакля

«Гроза» в ТЮЗе можно считать образцом бережного отношения к русской культуре. Спектакль предлагает широкую картину национального быта и нравов, представляя зрителям разнообразные характеры и типажи, вырванные из народной жизни.

Премьера спектакля состоялась 26 ноября 2020 года и с тех пор покоряет сердца зрителей, оставляя глубокий след благодаря своей философии и глубокому пониманию человеческой природы.

Купить билет на спектакль Гроза

Ноябрь
9 ноября воскресенье
12:00
Киноконцертный зал «Эльдар» Москва, Ленинский просп., 105
от 1200 ₽
17:00
Киноконцертный зал «Эльдар» Москва, Ленинский просп., 105
от 1200 ₽

Фотографии

Гроза Гроза Гроза Гроза Гроза

