Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Гроза
Билеты от 700₽
Киноафиша Гроза

Спектакль Гроза

Постановка
Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева 12+
Режиссер Семен Спесивцев
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Трагедия любви и долга: «Гроза» А.Н. Островского

Так или иначе, пьеса А.Н. Островского «Гроза» всегда была любима. Эта история, старая как мир, погружает зрителя в водоворот эмоций и социальных конфликтов. Главная героиня, Катерина, полна надежд и мечтаний о любви, готова пренебречь устоями и приличиями ради счастья.

Семья и общество

В канву драмы невольно вплетается не только судьба Катерины, но и жизни её семьи и жителей города, в котором они обитают. Сложные отношения и борьба чувств проявляют себя в каждом действии персонажей: желание предостеречь, простить и скрыть беду от чужих глаз создает плотный эмоциональный фон.

Герои и их внутренние конфликты

Катерина, красивая и страстная, стремится к искренности. В её глазах читается беспокойство: «что-то недоброе делается» в её душе. Диалог с Варварой помогает лучше понять её внутренние терзания и стремления.

Современные параллели

Режиссёр Семён Спесивцев отмечает, что и сегодня история «Грозы» может вызвать сильный отклик: «И сегодня есть такие же Кабанихи. За суетой они теряют человеческие качества и просто перестают слышать близких, любить и быть искренними, добрыми». Пьеса раскрывает тему семьи, когда молодая женщина остаётся с нелюбимым мужем до последнего, несмотря на то, что он уходит, даже не поцеловав её и не желая выслушать.

Музыка и атмосфера

Использованные в спектакле музыкальные элементы, такие как звуки колоколов, усиливают напряжение и трагизм сюжета, «отбивая» трагическую поступь. Режиссёр опирается на мысли Пушкина о важности передачи конфликта и трагедии, что, безусловно, наполняет спектакль глубиной и смыслом.

Не упустите возможность узнать, как эта классическая драма находит отклик в современных реалиях. Приходите в театр и переживите историю о любви, долге и человеческих чувствах вместе с героями «Грозы»!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 октября
Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева Москва, Руставели, 19
19:00 от 700 ₽
17 октября
Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева Москва, Руставели, 19
19:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

6+
Детский
Дюймовочка
4 октября в 16:00 КЦ «Меридиан»
от 500 ₽
Бэтмен против Брежнева
18+
Драма
Бэтмен против Брежнева
5 октября в 19:00 Театр на Бронной
Билеты
Играем Зощенко
12+
Комедия
Играем Зощенко
5 октября в 19:00 Театр Российской Армии
от 500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше