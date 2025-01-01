Спектакль «Гроза»: Путешествие в сознание Катерины

В нашем новом спектакле «Гроза» мы сосредоточим внимание на шести основных персонажах, через призму восприятия главной героини — Катерины. Сюжет развивается как болезненное воспоминание, проносящееся в её сознании, и мы увидим, как она переживает последние две недели своей жизни.

Хор-скоморохов: Проводники истории

Шестеро персонажей противопоставлены хору-скоморохов, который становится проводником в этом эмоциональном путешествии. Именно они ведут Катерину, пересобирая события её жизни от финала к финалу, погружая зрителей в сгущающуюся тьму.

Свет против тьмы

Как отмечает режиссер спектакля Галина Зальцман, «Гроза» — это история о свете, который разрезает мрак. Мы приглашаем вас стать свидетелями этой борьбы, где каждый персонаж играет важную роль в раскрытии внутреннего мира Катерины.

Интересные факты о спектакле

Спектакль основан на классической пьесе Александра Островского, которая исследует темы любви, свободы и личной драмы.

Режиссер Галина Зальцман известна своими нестандартными подходами к классике, что делает каждую её постановку уникальной.

Спектакль обещает зрителям не только глубокую драму, но и визуально впечатляющее оформление, создающее атмосферу таинственности.

Приходите и погрузитесь в мир «Грозы» — мир, где свет и тьма переплетаются, а судьбы героев решаются в мгновение ока.