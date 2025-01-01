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Гроза
Киноафиша Гроза

Спектакль Гроза

Постановка
Омский театр драмы 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Гроза»: Путешествие в сознание Катерины

В нашем новом спектакле «Гроза» мы сосредоточим внимание на шести основных персонажах, через призму восприятия главной героини — Катерины. Сюжет развивается как болезненное воспоминание, проносящееся в её сознании, и мы увидим, как она переживает последние две недели своей жизни.

Хор-скоморохов: Проводники истории

Шестеро персонажей противопоставлены хору-скоморохов, который становится проводником в этом эмоциональном путешествии. Именно они ведут Катерину, пересобирая события её жизни от финала к финалу, погружая зрителей в сгущающуюся тьму.

Свет против тьмы

Как отмечает режиссер спектакля Галина Зальцман, «Гроза» — это история о свете, который разрезает мрак. Мы приглашаем вас стать свидетелями этой борьбы, где каждый персонаж играет важную роль в раскрытии внутреннего мира Катерины.

Интересные факты о спектакле

  • Спектакль основан на классической пьесе Александра Островского, которая исследует темы любви, свободы и личной драмы.
  • Режиссер Галина Зальцман известна своими нестандартными подходами к классике, что делает каждую её постановку уникальной.
  • Спектакль обещает зрителям не только глубокую драму, но и визуально впечатляющее оформление, создающее атмосферу таинственности.

Приходите и погрузитесь в мир «Грозы» — мир, где свет и тьма переплетаются, а судьбы героев решаются в мгновение ока.

Режиссер
Галина Зальцман
В ролях
Наталия Запивохина
Артем Ильин
Ольга Беликова
Ирина Герасимова
Михаил Окунев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 28 октября
Омский театр драмы Омск, Ленина, 8а
19:00

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