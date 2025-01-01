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Гроза
Киноафиша Гроза

Спектакль Гроза

Постановка
Новошахтинский драматический театр 16+
Режиссер Михаил Сопов
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Гроза»: о любви, страсти и грехе

Молодая замужняя женщина, жаждущая настоящих чувств и любви, решает броситься в омут новых отношений. Она игнорирует общественные приличия и мнение окружающих, стремясь вырваться из омута обыденности, холода и лжи. Как и все люди на земле, она мечтает о счастье и внутренней свободе. Но мечты оборачиваются трагедией.

О чем спектакль?

Спектакль «Гроза» рассказывает о вечных темах: о любви в ее разных проявлениях, о семье, доверии и предательстве. Он поднимает вопросы слабости человека и его мечтаний, которые разбиваются о реальную жизнь. Зритель становится свидетелем выбора между грехом и раскаянием, между любовью и страстью.

Яркие образы и глубокая драма

В спектакле любовь предстает в различных ипостасях: это и страсть, и мимолетное желание, которое для одного оказывается кратковременным влечением, а для другого — разрушительной судьбой. Здесь также есть искренняя и добрая любовь, заключенная в сердце безвольного человека.

Место действия

Действие разворачивается на Волге, но это мог бы быть любой русский городок. «Гроза» — это драма о природе женщин и характере мужчин, о границах свободы в отношениях, в семье и обществе.

Постановочная команда

Постановка спектакля осуществлена Михаилом Юрьевичем Соповым, а сценография принадлежит Юрию Васильевичу Сопову. Это создает уникальную атмосферу, которая погружает зрителя в мир страстей и переживаний.

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и трогательную историю о любви и страданиях, которая заставит вас задуматься о важнейших вопросах жизни.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 16 августа
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
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Ростов-на-Дону, 17 августа
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
18:00 от 500 ₽

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