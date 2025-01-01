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Гроза
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Спектакль Гроза

Постановка
Пермский молодежный театр 12+
Режиссер Илья Лямин
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Новая интерпретация «Грозы» А.Н. Островского в Молодежном театре

Спектакль, основанный на знаменитой пьесе А.Н. Островского, предлагает зрителям свежий взгляд на историю Катерины. Режиссер и актеры создали уникальную атмосферу, где классический текст соединяется с современными музыкальными веяниями.

Минимализм и символизм

В этой интерпретации быт дома Кабанихи представлен всего тремя стальными кроватями, которые становятся ключевыми элементами сцены. Этот минималистичный подход позволяет сосредоточиться на внутреннем мире персонажей и их эмоциональных переживаниях.

Музыка для нового поколения

Зрителей ждет не только театральное действие, но и звуковое оформление. Тяжелый рок в исполнении американской группы Norma Jean добавляет динамики и напряжения в каждую сцену, создавая уникальную атмосферу, которая привлечет молодежную аудиторию.

Не упустите шанс

Этот спектакль обещает стать одним из самых обсуждаемых событий театрального сезона. Не упустите шанс увидеть новую интерпретацию классики, которая сочетает в себе традиции и современные тенденции. Запланируйте свой визит и погрузитесь в мир Островского, переосмысленный через призму актуальных тем.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 13 сентября
Пермский молодежный театр Пермь, Мира, 11
19:00 от 600 ₽

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