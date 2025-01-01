Меню
Гроза
Киноафиша Гроза

Спектакль Гроза

Пьеса Островского в постановке режиссера «Зимней сказки»
Постановка
Краснодарский молодежный театр 16+
Режиссер Даниил Безносов
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Гроза» А. Островского в Краснодарском Молодежном театре

Драматург Александр Островский создал пьесу «Гроза» под впечатлением от поездки по городам Поволжья. Вымышленный город Калинов вобрал в себя всю атмосферу провинциальных городов на реке Волге. Эта работа продолжает оставаться актуальной и востребованной даже спустя многие годы.

Новая интерпретация

Зрителей ожидает необычное и совершенно новое пространство, которое будет представлено в зале-трансформере Краснодарского Молодежного театра. Это уникальное оформление позволит глубже погрузиться в атмосферу пьесы и пережить все ее эмоции на новом уровне.

Зачем идти на спектакль?

«Гроза» — это не только классика русской драматургии, но и яркое исследование человеческих отношений, противоречий и страстей. Постановка обещает быть насыщенной, с актуальными подтекстами, которые будут понятны каждому зрителю.

Интересные факты

  • «Гроза» была написана в 1859 году и сразу же завоевала популярность.
  • Одной из главных тем пьесы является конфликт между старым и новым, традицией и современностью.
  • Островский в своей пьесе исследует не только женскую судьбу, но и социальные проблемы своего времени.

Не упустите шанс увидеть эту великолепную постановку в Краснодарском Молодежном театре!

