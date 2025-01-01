Драматург Александр Островский создал пьесу «Гроза» под впечатлением от поездки по городам Поволжья. Вымышленный город Калинов вобрал в себя всю атмосферу провинциальных городов на реке Волге. Эта работа продолжает оставаться актуальной и востребованной даже спустя многие годы.
Зрителей ожидает необычное и совершенно новое пространство, которое будет представлено в зале-трансформере Краснодарского Молодежного театра. Это уникальное оформление позволит глубже погрузиться в атмосферу пьесы и пережить все ее эмоции на новом уровне.
«Гроза» — это не только классика русской драматургии, но и яркое исследование человеческих отношений, противоречий и страстей. Постановка обещает быть насыщенной, с актуальными подтекстами, которые будут понятны каждому зрителю.
Не упустите шанс увидеть эту великолепную постановку в Краснодарском Молодежном театре!