Спектакль Галины Зальцман «Гроза» по пьесе Александра Островского в Омской драме

Приглашаем вас на уникальную интерпретацию классического произведения Александра Островского — спектакль «Гроза». В этом произведении мы сосредоточим внимание на шести ключевых персонажах, исследуя внутренний мир Катерины. Ее мысли и переживания становятся центром сюжета, создавая атмосферу воспоминаний и болезненных мороков.

Оригинальный подход к сюжету

Спектакль предлагает зрителям уникальную структуру, где события последних двух недель жизни Катерины пересказываются благодаря хору-скоморохам. Эти персонажи не только ведут рассказ, но и помогают глубже понять, как сгущающаяся тьма окутывает жизнь главной героини. Скоморохи становятся проводниками, которые пересобирают события, создавая ощущение драмы и напряжения.

Свет в тьме

«Гроза» — это не только история о страданиях, но и о поиске света, разрезающего мрак. Режиссер Галина Зальцман стремится передать глубокие смысловые слои пьесы, исследуя темы любви, свободы и борьбы с предрассудками.

Информация для зрителей

Не пропустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который заставит вас по-новому взглянуть на знакомые сюжеты и персонажей.