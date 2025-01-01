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Билеты от 1300₽
Киноафиша Гроза

Спектакль Гроза

12+
Режиссер Антонина Лебедева
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1300₽

О концерте/спектакле

Классика Русской Драматургии в современной интерпретации

Спектакль «Гроза» Александра Островского – это неувядающая классика русской драматургии и, возможно, одно из самых знаковых произведений автора. С момента своей первой постановки в 1859 году пьеса вызвала бурную реакцию как среди критиков, так и среди зрителей, порождая множество споров. Одни считали её балаганной, другие – вершиной драматического искусства.

Творческий Гений Островского

Творческий гений Островского завоевал внимание зрителей по всему миру, и спектакль «Гроза» имел оглушительный успех. Удивительно, но с этим произведением связана и личная драма самого писателя. Островского связывали непростые отношения с Любовью Павловной Косицкой, актрисой, сыгравшей Катерину на первой премьере. Именно её личность легла в основу образа главной героини пьесы.

Роль Катерины

С первых же постановок стало ясно, что роль Катерины относится к вершинам женского трагического репертуара. Первые исполнительницы этой роли в 1859 году, Л. Никулина-Косицкая (Малый театр) и Ф. Снеткова (Александринский театр), задали высокую планку для последующих актрис. Позже Катерину играли такие звезды, как Г. Федотова, П. Стрепетова, М. Ермолова, М. Савина и В. Пашенная – ярчайшие имена ушедшей эпохи.

Современные Интерпретации

В XX веке роль Катерины продолжали исполнять выдающиеся актрисы. Например, Е. Рощина-Инсарова в спектакле В. Мейерхольда 1916 года в Александринском театре, А. Коонен в спектакле А. Таирова 1924 года в Камерном театре и Л. Щербинина в спектакле Б. Бабочкина 1974 года в Малом театре. Каждая из них внесла свой уникальный вклад в интерпретацию этой сложной и многогранной роли.

Спектакль «Гроза» продолжает оставаться актуальным и востребованным на театральных подмостках, привлекая новые поколения зрителей своим глубоким содержанием и яркими образами. Не упустите возможность увидеть его вживую!

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 августа
Off-театр Москва, Б.Сухаревский пер., 21, стр. 2
19:00 от 1300 ₽
13 сентября
Off-театр Москва, Б.Сухаревский пер., 21, стр. 2
19:00 от 1300 ₽

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