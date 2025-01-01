Спектакль Гроза (Театр драмы им. Савина)

Спектакль «Гроза». Гастроли Сыктывкарского Театра драмы им. Савина в Рязани

Режиссер Сергей Федотов, известный своей приверженностью традициям русского психологического театра, представит новую постановку классической пьесы «Гроза». Федотов исключает авангардные и постмодернистские подходы, утверждая: классику надо ставить, как классику — без осовременивания, раскрывая автора в той среде и атмосфере, которую он описывает в пьесе .

Сюжет и тематика

«Гроза» — это история о жизни и любви, о том, как люди почитают свои грехи и готовы отдать за них жизнь. Спектакль поднимает важные темы: власть денег, трудности простого человека, который не может заработать на хлеб честным способом, а также идеалы мечтателей и подвижников, стремящихся изменить мир к лучшему. Зрители увидят картину горькой неволи, где смерть кажется единственным счастьем.

Сценография и костюмы

Автором сценографии и костюмов выступила художник Анна Репина. В соответствии с задумкой режиссера, она воссоздала город Калинов из позапрошлого века, сделав его тихим, деревянным и маленьким. Здесь нет места, все друг у друга на глазах , — таков мрачный и тесный мир, в котором разворачиваются события спектакля. В таком Калинове действительно некуда деться, а свобода оказывается за обрывом над широкой Волгой.

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и проникновенную постановку, которая заставит задуматься о вечных ценностях и человеческих страстях.