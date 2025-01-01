Спектакль Гроза. Искушение

«Гроза. Искушение» — классика через призму современности

Первая премьера обновленного Театра Гоголя на Основной сцене — спектакль по пьесе А.Н. Островского, поставленный художественным руководителем театра Антоном Яковлевым. Это современная интерпретация великой драмы, где мистический реализм сочетается с элементами трагифарса.

Искушение как испытание

Каждый из персонажей спектакля сталкивается со своими искушениями: смешными, нелепыми, а иногда пугающими. Для Катерины таким вызовом становится запретная страсть, толкающая ее на сопротивление укоренившимся устоям общества.

Режиссерская идея

Антон Яковлев делится своим видением:

«“Гроза” выделяется среди пьес Островского благодаря своей условности и фантасмагоричности. Она может быть сыграна как театр абсурда или фантастический реализм. Для меня ключевая тема пьесы — искушение, как способ бегства от болезненной реальности.

Современная интерпретация классики должна быть острой и актуальной, использовать новые театральные средства, но при этом бережно относиться к авторскому тексту. “Гроза” говорит о вечных страстях, которые остаются неизменными на протяжении веков. Это библейская история, понятная и трогающая зрителя любого возраста».