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Гроза. Искушение
Билеты от 1000₽
Киноафиша Гроза. Искушение

Спектакль Гроза. Искушение

Постановка
Театр Гоголя 16+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

«Гроза. Искушение» — классика через призму современности

Первая премьера обновленного Театра Гоголя на Основной сцене — спектакль по пьесе А.Н. Островского, поставленный художественным руководителем театра Антоном Яковлевым. Это современная интерпретация великой драмы, где мистический реализм сочетается с элементами трагифарса.

Искушение как испытание
Каждый из персонажей спектакля сталкивается со своими искушениями: смешными, нелепыми, а иногда пугающими. Для Катерины таким вызовом становится запретная страсть, толкающая ее на сопротивление укоренившимся устоям общества.

Режиссерская идея
Антон Яковлев делится своим видением:
«“Гроза” выделяется среди пьес Островского благодаря своей условности и фантасмагоричности. Она может быть сыграна как театр абсурда или фантастический реализм. Для меня ключевая тема пьесы — искушение, как способ бегства от болезненной реальности.

Современная интерпретация классики должна быть острой и актуальной, использовать новые театральные средства, но при этом бережно относиться к авторскому тексту. “Гроза” говорит о вечных страстях, которые остаются неизменными на протяжении веков. Это библейская история, понятная и трогающая зрителя любого возраста».

Режиссер
Антон Яковлев
В ролях
Ольга Науменко
Ольга Науменко
Егор Попов
Дмитрий Высоцкий
Дмитрий Высоцкий
Андрей Кондратьев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 августа
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽
14 сентября
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽
26 сентября
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽
10 октября
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽
23 октября
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
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