Grounded Event 2025

Горы дрифта и море музыки: проведи свой самый жаркий летний уикенд!

Уличная культура — это больше, чем просто тренд. Grounded — это не просто фестиваль, а настоящая платформа, где искусство, спорт и музыка сливаются воедино, вдохновляя новое поколение творцов и атлетов.

Энергия южных гор

Grounded — это энергия южных гор, воплощенная в движении, цвете и звуке. Это событие, которое разрушает границы и объединяет людей, вдохновляя их на новые свершения. Участники смогут насладиться разнообразной программой, включающей выступления музыкантов, соревнования по экстремальным видам спорта и выставки уличного искусства.

Что ждет зрителей

Фестиваль предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу творчества и вдохновения. Вы сможете увидеть выступления известных артистов, а также открыть для себя новые имена в мире музыки и искусства. Grounded — это шанс не только насладиться зрелищем, но и стать частью активного сообщества, которое ценит креативность и самовыражение.

Не упустите этот шанс!

Не упустите возможность провести незабываемые выходные, полные музыки, танцев и ярких эмоций. Grounded — это ваш шанс окунуться в мир уличной культуры и стать частью чего-то действительно уникального.