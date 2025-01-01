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Grounded Event 2025
Киноафиша Grounded Event 2025

Grounded Event 2025

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О концерте/спектакле

Горы дрифта и море музыки: проведи свой самый жаркий летний уикенд!

Уличная культура — это больше, чем просто тренд. Grounded — это не просто фестиваль, а настоящая платформа, где искусство, спорт и музыка сливаются воедино, вдохновляя новое поколение творцов и атлетов.

Энергия южных гор

Grounded — это энергия южных гор, воплощенная в движении, цвете и звуке. Это событие, которое разрушает границы и объединяет людей, вдохновляя их на новые свершения. Участники смогут насладиться разнообразной программой, включающей выступления музыкантов, соревнования по экстремальным видам спорта и выставки уличного искусства.

Что ждет зрителей

Фестиваль предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу творчества и вдохновения. Вы сможете увидеть выступления известных артистов, а также открыть для себя новые имена в мире музыки и искусства. Grounded — это шанс не только насладиться зрелищем, но и стать частью активного сообщества, которое ценит креативность и самовыражение.

Не упустите этот шанс!

Не упустите возможность провести незабываемые выходные, полные музыки, танцев и ярких эмоций. Grounded — это ваш шанс окунуться в мир уличной культуры и стать частью чего-то действительно уникального.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 2 августа
Комплекс для прыжков с трамплина «Русские горки» Сочи, пос. Красная Поляна, Олимпийский парк
11:00

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