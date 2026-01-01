Grottos презентует новый альбом «Вьюга»

Магия “Вьюги” от Grottos

Группа Grottos представляет свою новую полноформатную работу “Вьюга”. Это спектакль, который вызовет бурю эмоций и откроет зрителям внутренний мир, сочетая в себе хардкорные ритмы, атмосферные мелодии и ностальгические нотки скримо.

“Вьюга” — это не просто альбом, а настоящая созидательная веха в творчестве коллектива. Он стал инструментом для осознания горечи жизни, утрат и сложной реальности вокруг. Слушатели смогут ощутить в своем сердце все противоречия и глубокие чувства, которые сопровождают нас в повседневной жизни.

Автор одного из треков, Павел Абрамов, отмечает: “Здесь мы тонем, возрождаемся и жадно глотаем уже позабытый соленый морской воздух”. Это утверждение ярко отражает суть спектакля, его стилистическую многообразность и глубокий философский смысл.

Не упустите возможность стать частью цього уникального театрального события и осознать свою теневую сторону вместе с Grottos!