Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Громыка
Киноафиша Громыка

Громыка

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Громыка: Концерт в клубе Дуглас

ГРОМЫКА — это уникальный проект, созданный в 2014 году группой талантливых музыкантов. За время своей творческой деятельности они разработали оригинальный стиль, который можно охарактеризовать как «тяжёлый психоделический твист». Он сочетает в себе мощные ритмы и музыкальные эксперименты, чувствуя себя уверенно на стыке разных жанров.

Звучание и атмосфера

ГРОМЫКА гарантирует своим слушателям незабываемые ощущения. Их звучание обогащено хэви-ритм-секцией, а также стратосферными пассажами на электроприборе «Stylophone 350s». Кроме того, в миксе можно услышать звёздные нотки металлофона и мощный голос солиста, который вызывает духи великих исполнителей, таких как Хиля и Магомаев.

Культурная парадигма

Но за гламурным фасадом (Politburo-chic) проекта скрывается глубинная русская культурная парадигма. ГРОМЫКА создает атмосферу, которая оказывается не только прекрасной, но и опасной для неопытных слушателей и любителей шпионских историй.

Состав группы

  • Максим Валерьевич Кошелев — вокал, металлофон, ксилофон;
  • Никита Андреевич Власов — электрогитара;
  • Павел Сергеевич Фролов — Stylophone 350S, ФАЭМИ;
  • Андрей Анатольевич Петеляев — бас-гитара;
  • Руслан Андреевич Попов — барабаны.

Не упустите возможность увидеть ГРОМЫКУ на сцене клуба Дуглас. Это будет событие, которое останется в вашей памяти надолго!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 октября
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

18+
Блюз Джаз
Ночной концерт
19 сентября в 22:30 Police Station
от 600 ₽
Stand Up концерт опытных комиков
18+
Юмор
Stand Up концерт опытных комиков
31 августа в 20:10 Stand Up Lab
от 990 ₽
Магия свечей. Джаз. Frank Sinatra в Оранжерее
6+
Джаз
Магия свечей. Джаз. Frank Sinatra в Оранжерее
22 октября в 19:00 Оранжерея Таврического сада
от 2900 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше