Громыка: Концерт в клубе Дуглас

ГРОМЫКА — это уникальный проект, созданный в 2014 году группой талантливых музыкантов. За время своей творческой деятельности они разработали оригинальный стиль, который можно охарактеризовать как «тяжёлый психоделический твист». Он сочетает в себе мощные ритмы и музыкальные эксперименты, чувствуя себя уверенно на стыке разных жанров.

Звучание и атмосфера

ГРОМЫКА гарантирует своим слушателям незабываемые ощущения. Их звучание обогащено хэви-ритм-секцией, а также стратосферными пассажами на электроприборе «Stylophone 350s». Кроме того, в миксе можно услышать звёздные нотки металлофона и мощный голос солиста, который вызывает духи великих исполнителей, таких как Хиля и Магомаев.

Культурная парадигма

Но за гламурным фасадом (Politburo-chic) проекта скрывается глубинная русская культурная парадигма. ГРОМЫКА создает атмосферу, которая оказывается не только прекрасной, но и опасной для неопытных слушателей и любителей шпионских историй.

Состав группы

Максим Валерьевич Кошелев — вокал, металлофон, ксилофон;

Никита Андреевич Власов — электрогитара;

Павел Сергеевич Фролов — Stylophone 350S, ФАЭМИ;

Андрей Анатольевич Петеляев — бас-гитара;

Руслан Андреевич Попов — барабаны.

Не упустите возможность увидеть ГРОМЫКУ на сцене клуба Дуглас. Это будет событие, которое останется в вашей памяти надолго!