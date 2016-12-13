Меню
Громыка. Навстречу Новому году!
Билеты от 2300₽
Киноафиша Громыка. Навстречу Новому году!

Громыка. Навстречу Новому году!

16+
Возраст 16+
Билеты от 2300₽

О концерте

Новый взгляд на советский твист от «Громыки»

Музыкальный проект «Громыки» предлагает зрителям уникальный опыт. Пятеро артистов с величавым баритоном, утяжеленными гитарами и стилофоном перезапускают советский твист, наполняя его звучанием постмодернистских песен, отсылающих к брежневской эпохе.

Завораживающие музыкальные эксперименты

Коллектив оставил свой след в музыкальном мире, выпустив несколько альбомов в стиле совдеп-рока. Их искусство, несмотря на свою уникальность, нуждается в новых эстетических экспериментах, чтобы избежать бесконечного самоповтора.

Эмоции и ирония в каждом выступлении

«Громыки» известны своим остроумным подходом к исполнению. Артисты играют не только музыку, но и эмоционально вовлекают зрителей, создавая атмосферу, которая заставляет задуматься о прошлом и его влиянии на настоящее.

Не пропустите возможность стать частью этого уникального театрального события, которое сочетает в себе музыкальные эксперименты и культурные отсылки. Убедитесь, что вы готовы к погружению в мир, где музыка и театр пересекаются.

Купить билет на концерт Громыка. Навстречу Новому году!

Декабрь
13 декабря суббота
20:00
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
от 2300 ₽

