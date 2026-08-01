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Громыка. Концерт на корабле, ретро-шик на волнах Финского залива
Киноафиша Громыка. Концерт на корабле, ретро-шик на волнах Финского залива

Громыка. Концерт на корабле, ретро-шик на волнах Финского залива

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О концерте

Концерт группы «Громыка» на борту теплохода «Рок Хит Нева»

Ожидайте зрелищное событие! Концертная программа группы «Громыка» состоится на уникальном теплоходе «Рок Хит Нева» в отмечаемый 20-летний юбилей борта. Это не просто концерт; вас ждет музыкальное событие планетарного масштаба с ограниченным количеством мест. Подготовьтесь к ночи, наполненной мощной музыкой и завораживающими видами.

Уникальный музыкальный стиль

Группа «Громыка» — это феномен на музыкальной сцене. Их уникальный жанр «политбюро ретро-шик» сочетает в себе элементы тяжелого гаражного рока, Italo Disco и эстетику советской эстрады. Интересно, что «Громыка» — единственная группа в мире, использующая раритетный Stylophone 350s в качестве основного музыкального инструмента.

Музыкальная программа

На борту теплохода в этот вечер прозвучат:

  • Главные хиты из альбома «Мир да любовь»
  • Свежие синглы «Титаник» и «Легоолег»
  • Абсолютная премьера — песня «Эйяфьядлайёкюдль», ставшая частью нового фильма Николая Копейкина
  • Первые треки с грядущего альбома, релиз которого ожидается этой осенью.

Все это будет происходить под вечернее солнце, в окружении современного архитектурного великолепия «Лахта-центра» и «Газпром-Арены».

Маршрут «Большое петербургское кольцо»

Это один из самых протяженных и познавательных маршрутов, который включает речную прогулку по центру города и морской круиз по Финскому заливу. Вы увидите:

  • Адмиралтейство
  • Эрмитаж
  • Ростральные колонны
  • Петропавловскую крепость
  • Летний Сад
  • Крейсер «Аврора»

Вторая часть маршрута позволит вам насладиться видами северного морского порта и современными постройками, такими как стадион «Газпром Арена» и небоскрёб «Лахта-центр».

Комфортабельные условия на борту

Теплоход был построен для круглогодичной работы с правительственными делегациями. Он предлагает два салона: большой панорамный концертный зал на 120 человек на верхней палубе и уютную кают-компанию для 10 человек на нижней палубе. Однако учтите, что:

  • Проносить свою еду и напитки запрещено.
  • На борт нельзя подниматься в нетрезвом состоянии и с домашними питомцами без специальных переносок.

В случае нарушения правил, клуб оставляет за собой право отказать в продолжении экскурсии без возврата стоимости билетов.

Подготовьтесь к незабываемому концерту и круизу по Финскому заливу на борту теплохода «Рок Хит Нева». Это событие, которое стоит увидеть!

Купить билет на концерт Громыка. Концерт на корабле, ретро-шик на волнах Финского залива

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