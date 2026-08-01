Громыка. Концерт на корабле, ретро-шик на волнах Финского залива

Ожидайте зрелищное событие! Концертная программа группы «Громыка» состоится на уникальном теплоходе «Рок Хит Нева» в отмечаемый 20-летний юбилей борта. Это не просто концерт; вас ждет музыкальное событие планетарного масштаба с ограниченным количеством мест. Подготовьтесь к ночи, наполненной мощной музыкой и завораживающими видами.
Группа «Громыка» — это феномен на музыкальной сцене. Их уникальный жанр «политбюро ретро-шик» сочетает в себе элементы тяжелого гаражного рока, Italo Disco и эстетику советской эстрады. Интересно, что «Громыка» — единственная группа в мире, использующая раритетный Stylophone 350s в качестве основного музыкального инструмента.
На борту теплохода в этот вечер прозвучат:
Все это будет происходить под вечернее солнце, в окружении современного архитектурного великолепия «Лахта-центра» и «Газпром-Арены».
Это один из самых протяженных и познавательных маршрутов, который включает речную прогулку по центру города и морской круиз по Финскому заливу. Вы увидите:
Вторая часть маршрута позволит вам насладиться видами северного морского порта и современными постройками, такими как стадион «Газпром Арена» и небоскрёб «Лахта-центр».
Теплоход был построен для круглогодичной работы с правительственными делегациями. Он предлагает два салона: большой панорамный концертный зал на 120 человек на верхней палубе и уютную кают-компанию для 10 человек на нижней палубе. Однако учтите, что:
В случае нарушения правил, клуб оставляет за собой право отказать в продолжении экскурсии без возврата стоимости билетов.
Подготовьтесь к незабываемому концерту и круизу по Финскому заливу на борту теплохода «Рок Хит Нева». Это событие, которое стоит увидеть!