Спектакль Громче правил!

Мюзикл Сергея Плешака «Громче правил!»

В международно признанном Детском театре мюзика «Образ» состоится яркое и запоминающееся событие — мюзикл Сергея Плешака «Громче правил!». Действие спектакля разворачивается в закрытой школе-пансионе во Франции, где строгая мадемуазель Директрисса противостоит директору современного театра Жан-Жаку Наждаку. Это встреча двух миров — классического образования и молодой, легкой музыки.

Долгое время в школе царила спокойная атмосфера, основывающаяся на традициях благородного воспитания. Однако когда через дорогу начинают доноситься мелодии новой музыки, начинается настоящее столкновение — батл! В спектакле активные танцы и мощный вокал передают дух противостояния. Артисты театра расскажут не только о противоречиях воспитания, но и о первой школьной любви и мечтах о сцене, которые одолевают молодежь.

Мюзикл «Громче правил!» точно понравится тем, кто ценит музыкальные спектакли с резкими социальными акцентами и яркими перформансами. Это подходящее время и место, чтобы насладиться культурным событием, запоминающимся на долгие годы. Станьте частью этого спектакля, и да здравствует рок-н-ролл!