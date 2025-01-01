Меню
Гришкины книжки
Киноафиша Гришкины книжки

Спектакль Гришкины книжки

Постановка
Театр драматических импровизаций 6+
Продолжительность 45 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Волшебный мир детских стихов на театральной сцене

Приглашаем вас на увлекательный спектакль, объединяющий веселые и поучительные детские стихи! На сцене оживут произведения таких классиков, как С. Маршак, К. Чуковский, Д. Хармс и А. Милн. Эти стихи давно завоевали сердца маленьких зрителей и их родителей.

Что вас ждет?

В программе спектакля вы сможете насладиться знакомыми всем произведениями:

  • «Муха-цокотуха»
  • «Старуха, дверь закрой»
  • «Дама сдавала в багаж»
  • «Непослушная мама»
  • «Книжки про книжки»
  • «Королевский бутерброд»

Атмосфера спектакля

Спектакль обещает быть ярким и запоминающимся! Вы увидите живую музыку, красочные костюмы и увлекательные элементы клоунады. Переодевания и перевоплощения актеров создадут поистине волшебную атмосферу.

Для кого?

Это мероприятие подойдет для детей разных возрастов. Младшие зрители получат удовольствие от простых и веселых стихов, а старшие смогут оценить более сложные и интересные композиции.

Не упустите возможность погрузиться в мир поэзии и театра! Ждем вас на нашем спектакле!

Режиссер
Павел Подервянский
В ролях
Екатерина Балашова
Марина Серегина
Александр Сорвин
Михаил Котик

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Санкт-Петербург, 21 сентября
Театр драматических импровизаций Санкт-Петербург, просп. Стачек, 72, ДК им. Газа
12:00 от 600 ₽

Фотографии

Гришкины книжки Гришкины книжки Гришкины книжки Гришкины книжки Гришкины книжки Гришкины книжки Гришкины книжки Гришкины книжки

