Спектакль Гришкины книжки

Волшебный мир детских стихов на театральной сцене

Приглашаем вас на увлекательный спектакль, объединяющий веселые и поучительные детские стихи! На сцене оживут произведения таких классиков, как С. Маршак, К. Чуковский, Д. Хармс и А. Милн. Эти стихи давно завоевали сердца маленьких зрителей и их родителей.

Что вас ждет?

В программе спектакля вы сможете насладиться знакомыми всем произведениями:

«Муха-цокотуха»

«Старуха, дверь закрой»

«Дама сдавала в багаж»

«Непослушная мама»

«Книжки про книжки»

«Королевский бутерброд»

Атмосфера спектакля

Спектакль обещает быть ярким и запоминающимся! Вы увидите живую музыку, красочные костюмы и увлекательные элементы клоунады. Переодевания и перевоплощения актеров создадут поистине волшебную атмосферу.

Для кого?

Это мероприятие подойдет для детей разных возрастов. Младшие зрители получат удовольствие от простых и веселых стихов, а старшие смогут оценить более сложные и интересные композиции.

Не упустите возможность погрузиться в мир поэзии и театра! Ждем вас на нашем спектакле!