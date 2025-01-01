Спектакль Гриша не свидетель

Нелегкий путь к взрослению. История для семейного просмотра

Скоро Новый год… На пустой сцене снег ложится дорожками и кружится в воздухе. Но в поэзию этого мира врываются колючие события из жизни подростка Гриши, превращая серые будни в переломный этап его взросления.

История Гриши

Грише почти 14 лет — возраст, полный сложностей. Умерла бабушка, мама уехала на похороны, а в школе идет травля. Первая любовь остается безответной, и кажется, что жизнь не просто проходит мимо, а еще и плюется на прощание. Однако Гриша осознает: чтобы изменить свою жизнь, нужно перестать быть пассивным наблюдателем и начать действовать.

Поэтический мир спектакля

Зрители окажутся в многоголосии рифмованного текста, словно в голове главного героя. Вместе с ним они пройдут путь поиска своего собственного голоса среди чужих. Эта пронзительная история об эмоциональном взрослении и прощании с детскими иллюзиями может стать началом важного доверительного разговора родителей с подростками.

Идеально для семейного просмотра

Спектакль подходит для семейного просмотра с детьми, подростками и всеми теми, кто временно отрицает семью, театр и вообще все. Режиссер Александр Чеботарев отметил: «Этюдным методом мы исследовали территорию воспоминаний и боли каждого. Гриша — не вымышленный персонаж, он близок каждому из нас, ведь мы все родом из детства».

«Когда я был подростком, театр меня не увлекал вообще. Поэтому нам хотелось создать спектакль, который говорит с подростками на одном языке и вызывает желание возвращаться в театр снова», — добавляет режиссер.

Информация о спектакле

Эскиз спектакля был представлен в рамках режиссерской лаборатории «Универсальное детство». Постановка основана на книге Насти Рябцевой, изданной в издательстве «Самокат». Не упустите возможность погрузиться в этот трогательный и важный спектакль!