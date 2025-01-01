Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Гриша не свидетель
Билеты от 2800₽
Киноафиша Гриша не свидетель

Спектакль Гриша не свидетель

Постановка
РАМТ 12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 2800₽

О концерте/спектакле

Нелегкий путь к взрослению. История для семейного просмотра

Скоро Новый год… На пустой сцене снег ложится дорожками и кружится в воздухе. Но в поэзию этого мира врываются колючие события из жизни подростка Гриши, превращая серые будни в переломный этап его взросления.

История Гриши

Грише почти 14 лет — возраст, полный сложностей. Умерла бабушка, мама уехала на похороны, а в школе идет травля. Первая любовь остается безответной, и кажется, что жизнь не просто проходит мимо, а еще и плюется на прощание. Однако Гриша осознает: чтобы изменить свою жизнь, нужно перестать быть пассивным наблюдателем и начать действовать.

Поэтический мир спектакля

Зрители окажутся в многоголосии рифмованного текста, словно в голове главного героя. Вместе с ним они пройдут путь поиска своего собственного голоса среди чужих. Эта пронзительная история об эмоциональном взрослении и прощании с детскими иллюзиями может стать началом важного доверительного разговора родителей с подростками.

Идеально для семейного просмотра

Спектакль подходит для семейного просмотра с детьми, подростками и всеми теми, кто временно отрицает семью, театр и вообще все. Режиссер Александр Чеботарев отметил: «Этюдным методом мы исследовали территорию воспоминаний и боли каждого. Гриша — не вымышленный персонаж, он близок каждому из нас, ведь мы все родом из детства».

«Когда я был подростком, театр меня не увлекал вообще. Поэтому нам хотелось создать спектакль, который говорит с подростками на одном языке и вызывает желание возвращаться в театр снова», — добавляет режиссер.

Информация о спектакле

Эскиз спектакля был представлен в рамках режиссерской лаборатории «Универсальное детство». Постановка основана на книге Насти Рябцевой, изданной в издательстве «Самокат». Не упустите возможность погрузиться в этот трогательный и важный спектакль!

Режиссер
Александр Чеботарев
В ролях
Дарья Рощина
Дарья Затеева
Александра Аронс
Илья Барабошкин
Данила Голофаст

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 октября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
12:00 от 3500 ₽ 15:00 от 2800 ₽

В ближайшие дни

Мещане
16+
Премьера Драма
Мещане
15 октября в 20:00 Театр им. Ермоловой
от 1000 ₽
Идеальный муж
16+
Комедия
Идеальный муж
26 ноября в 19:30 ДК ВДНХ
от 1000 ₽
Ромео и Джульетта
12+
Опера
Ромео и Джульетта
12 мая в 19:00 Новая опера им. Колобова
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше