Grinevich Band
16+
Блюзовый вечер с GRINEVICH BAND

Приготовьтесь к уникальному музыкальному опыту! GRINEVICH BAND представит свою программу, наполненную энергией и глубокими эмоциями. Это power-трио не просто исполнители, а настоящие короли блюза, завоевавшие сердца зрителей от Урала до Дальнего Востока.

Музыка, которая резонирует с душой

Музыка GRINEVICH BAND погружает в атмосферу настоящего блюзового звучания. Их композиции пропитаны духом корней, и именно с этого начинается их творчество. В каждом аккорде и каждом соло вы почувствуете свет и любовь, которые они щедро делят со своей аудиторией.

Состав группы

  • Михаил Гриневич – гитара, вокал
  • Артём Гриневич – бас-гитара
  • Илья Артемьев – ударные

Создайте незабываемую атмосферу

Не упустите возможность поделиться этим событием с друзьями и любимыми. GRINEVICH BAND обещает не только качественную музыку, но и отличное настроение для всех присутствующих. Откройте для себя мир блюза в его самых ярких проявлениях!

