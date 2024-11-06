Спектакль Гринч: Похититель Нового года

Герой, придуманный Доктором Сьюзом
В одном маленьком сказочном городке все жители обожали Новый год. Это был самый любимый праздник, который ждали и взрослые, и дети. Но был один житель, который этот праздник терпеть не мог. Гринч, живущий на севере от города, ненавидел Новый год и весь волшебный период вокруг него.
Коварный план Гринча
И вот однажды Гринч решил лишить горожан их радости. Но как сделать так, чтобы у людей не было Нового года? Гринч придумал украсть Деда Мороза и все подарки.
Волшебные снежинки — спасение праздника
Так он и поступил, лишив жителей их любимого праздника. Но вернуть новогоднюю магию и веру в чудо смогли лишь чудесные волшебные снежинки.