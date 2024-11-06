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Гринч: Похититель Нового года
Билеты от 790₽
Киноафиша Гринч: Похититель Нового года

Спектакль Гринч: Похититель Нового года

0+
Продолжительность 50 минут, без антракта
Возраст 0+
Билеты от 790₽

О концерте/спектакле

Гринч и попытки украсть праздник

Герой, придуманный Доктором Сьюзом

В одном маленьком сказочном городке все жители обожали Новый год. Это был самый любимый праздник, который ждали и взрослые, и дети. Но был один житель, который этот праздник терпеть не мог. Гринч, живущий на севере от города, ненавидел Новый год и весь волшебный период вокруг него. 

Коварный план Гринча

И вот однажды Гринч решил лишить горожан их радости. Но как сделать так, чтобы у людей не было Нового года? Гринч придумал украсть Деда Мороза и все подарки. 

Волшебные снежинки — спасение праздника

Так он и поступил, лишив жителей их любимого праздника. Но вернуть новогоднюю магию и веру в чудо смогли лишь чудесные волшебные снежинки.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 декабря
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
11:00 от 790 ₽ 13:30 от 790 ₽
21 декабря
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
13:30 от 790 ₽

Фотографии

Гринч: Похититель Нового года Гринч: Похититель Нового года Гринч: Похититель Нового года Гринч: Похититель Нового года Гринч: Похититель Нового года

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