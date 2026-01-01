Спектакль Гринч и Новогодняя фабрика

Новогоднее шоу для детей в особняке Пальма

Вас ждет волшебство и настоящая новогодняя сказка для детей и взрослых! С 2 по 7 января в старинном особняке Пальма агентство StageMagic представит захватывающее иммерсивное 3D шоу «Гринч и Новогодняя фабрика». Это уникальное событие, которое погрузит вас в мир волшебства и приключений!

Особенности шоу:

Магическое пространство : с помощью 3D мэппинга старинный особняк превратится в Петербургский Диснейлэнд, где каждая деталь оживает, создавая незабываемую атмосферу праздника.

: с помощью 3D мэппинга старинный особняк превратится в Петербургский Диснейлэнд, где каждая деталь оживает, создавая незабываемую атмосферу праздника. Увлекательный сюжет : маленькие зрители отправятся в путешествие по Мультиленду, чтобы вместе с героями Диснея спасти Новый год от коварного Гринча, похитившего подарки с волшебной фабрики эльфов.

: маленькие зрители отправятся в путешествие по Мультиленду, чтобы вместе с героями Диснея спасти Новый год от коварного Гринча, похитившего подарки с волшебной фабрики эльфов. Любимые персонажи: Эльза, Джек Воробей и волшебник на ковре-самолёте помогут детям вернуть праздник и восторжествовать добру!

Программа:

Велком-программа : перед началом шоу дети смогут поучаствовать в интерактивных играх с мультгероями, насладиться тик-ток шоу, посетить бьюти-бар и шоу фокусника. Также всех ждёт фотосессия с хаски.

: перед началом шоу дети смогут поучаствовать в интерактивных играх с мультгероями, насладиться тик-ток шоу, посетить бьюти-бар и шоу фокусника. Также всех ждёт фотосессия с хаски. Подарки: каждый ребёнок получит 3D подарок от Деда Мороза, а взрослых ждёт сюрприз от владельца особняка.

Важная информация:

Рекомендуем приезжать за 30 минут до начала мероприятия для участия в развлекательной программе.

для участия в развлекательной программе. Места для детей и взрослых : младшие дети садятся на передние ряды, дети постарше — позади них, а родители занимают места за детьми.

: младшие дети садятся на передние ряды, дети постарше — позади них, а родители занимают места за детьми. Не забудьте сменную обувь, чтобы почувствовать себя комфортно в уютной атмосфере особняка.

Погрузитесь в атмосферу новогоднего чуда вместе с нами! До встречи на главной ёлке Петербурга!