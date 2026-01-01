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Гринч и Новогодняя фабрика
Киноафиша Гринч и Новогодняя фабрика

Спектакль Гринч и Новогодняя фабрика

0+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 0+

О спектакле

Новогоднее шоу для детей в особняке Пальма

Вас ждет волшебство и настоящая новогодняя сказка для детей и взрослых! С 2 по 7 января в старинном особняке Пальма агентство StageMagic представит захватывающее иммерсивное 3D шоу «Гринч и Новогодняя фабрика». Это уникальное событие, которое погрузит вас в мир волшебства и приключений!

Особенности шоу:

  • Магическое пространство: с помощью 3D мэппинга старинный особняк превратится в Петербургский Диснейлэнд, где каждая деталь оживает, создавая незабываемую атмосферу праздника.
  • Увлекательный сюжет: маленькие зрители отправятся в путешествие по Мультиленду, чтобы вместе с героями Диснея спасти Новый год от коварного Гринча, похитившего подарки с волшебной фабрики эльфов.
  • Любимые персонажи: Эльза, Джек Воробей и волшебник на ковре-самолёте помогут детям вернуть праздник и восторжествовать добру!

Программа:

  • Велком-программа: перед началом шоу дети смогут поучаствовать в интерактивных играх с мультгероями, насладиться тик-ток шоу, посетить бьюти-бар и шоу фокусника. Также всех ждёт фотосессия с хаски.
  • Подарки: каждый ребёнок получит 3D подарок от Деда Мороза, а взрослых ждёт сюрприз от владельца особняка.

Важная информация:

  • Рекомендуем приезжать за 30 минут до начала мероприятия для участия в развлекательной программе.
  • Места для детей и взрослых: младшие дети садятся на передние ряды, дети постарше — позади них, а родители занимают места за детьми.
  • Не забудьте сменную обувь, чтобы почувствовать себя комфортно в уютной атмосфере особняка.

Погрузитесь в атмосферу новогоднего чуда вместе с нами! До встречи на главной ёлке Петербурга!

Фотографии

Гринч и Новогодняя фабрика Гринч и Новогодняя фабрика Гринч и Новогодняя фабрика Гринч и Новогодняя фабрика Гринч и Новогодняя фабрика Гринч и Новогодняя фабрика Гринч и Новогодняя фабрика Гринч и Новогодняя фабрика Гринч и Новогодняя фабрика Гринч и Новогодняя фабрика Гринч и Новогодняя фабрика
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