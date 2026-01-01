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Гринч — похититель Рождества
Киноафиша Гринч — похититель Рождества

Спектакль Гринч — похититель Рождества

0+
Режиссер Екатерина Ложкина-Белевич
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 0+

О спектакле

«Как Гринч украл Рождество» по мотивам сказки Доктора Сьюза

В одном городе все жители с нетерпением ждали Рождества. Они украшали дома, устраивали вечеринки, пели песни и обменивались подарками. Рождество — это время радости и веселья, и, кажется, нет ни одного человека, который бы не любил этот праздник. Но вот Гринч — главный антипраздничный герой, который ненавидит всё, что связано с рождественским настроением. Он решает, что лучший способ избавиться от Рождества — это украсть его...

Не пропустите историю о том, как Гринч решился на своё дерзкое преступление в самом сердце праздничного веселья!

Фотографии

Гринч — похититель Рождества Гринч — похититель Рождества Гринч — похититель Рождества Гринч — похититель Рождества Гринч — похититель Рождества Гринч — похититель Рождества Гринч — похититель Рождества Гринч — похититель Рождества Гринч — похититель Рождества Гринч — похититель Рождества Гринч — похититель Рождества Гринч — похититель Рождества Гринч — похититель Рождества Гринч — похититель Рождества Гринч — похититель Рождества Гринч — похититель Рождества Гринч — похититель Рождества Гринч — похититель Рождества
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