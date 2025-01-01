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Гримм. Несказки
Киноафиша Гримм. Несказки

Спектакль Гримм. Несказки

Постановка
Малый театр кукол МТК 12+
Режиссер Варика Купорова-Экономски
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

НеСказки: Темные Сказания Братьев Гримм в МТК

Рекомендовано для любителей красивых мужчин, коварных женщин и страдающего средневековья. Каждый знаком со сказками братьев Гримм с детства — они наполнены волшебством и имеют счастливый поучительный конец. Но не все из них таковы...

Загадочные Истории

Спектакль основан на неадаптированных «настоящих» сказаниях, которые братья Гримм собирали по всей Германии и выпустили с пометкой «для взрослых». В центре сюжета — три брата: старший, средний и младший. Время пришло, и они решили жениться, запустив стрелы в разные стороны: где упадет стрела, там и счастье искать.

Темные Приключения

Однако действие происходит в дремучих европейских лесах начала 19 века, где приятного было мало. Вместо радости и женитьбы братья сталкиваются с коварной ведьмой и непреодолимыми испытаниями. Мрак, ужас, безумие — это совсем не те истории, которые мы привыкли слышать. Но не стоит забывать: в этом спектакле найдется место и для смешных великанов!

Приглашаем в Мир НеСказок

Приходите на спектакль и погрузитесь в мир, где привычные сказочные мотивы оборачиваются неожиданным образом. Это путешествие станет настоящим испытанием для ваших эмоций и воображения. Не упустите возможность увидеть, как старые истории обретают новую жизнь!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 августа
Малый театр кукол МТК Санкт-Петербург, Лиговский просп., 267, корп. 2
19:00 от 1200 ₽

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