Спектакль Гримм. Несказки

НеСказки: Темные Сказания Братьев Гримм в МТК

Рекомендовано для любителей красивых мужчин, коварных женщин и страдающего средневековья. Каждый знаком со сказками братьев Гримм с детства — они наполнены волшебством и имеют счастливый поучительный конец. Но не все из них таковы...

Загадочные Истории

Спектакль основан на неадаптированных «настоящих» сказаниях, которые братья Гримм собирали по всей Германии и выпустили с пометкой «для взрослых». В центре сюжета — три брата: старший, средний и младший. Время пришло, и они решили жениться, запустив стрелы в разные стороны: где упадет стрела, там и счастье искать.

Темные Приключения

Однако действие происходит в дремучих европейских лесах начала 19 века, где приятного было мало. Вместо радости и женитьбы братья сталкиваются с коварной ведьмой и непреодолимыми испытаниями. Мрак, ужас, безумие — это совсем не те истории, которые мы привыкли слышать. Но не стоит забывать: в этом спектакле найдется место и для смешных великанов!

Приглашаем в Мир НеСказок

Приходите на спектакль и погрузитесь в мир, где привычные сказочные мотивы оборачиваются неожиданным образом. Это путешествие станет настоящим испытанием для ваших эмоций и воображения. Не упустите возможность увидеть, как старые истории обретают новую жизнь!