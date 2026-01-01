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Григорий Лепс
Киноафиша Григорий Лепс

Григорий Лепс

12+
Возраст 12+

О концерте

Григорий Лепс. Концерт в Красноярске

Зрители приглашаются на уникальное событие с участием популярного артиста Григория Лепса. Он исполнит свой хит «Рюмка на столе», который невозможно обойти стороной на любом застолье или в караоке.

Лепс является ярким представителем современного шансона. Его карьера началась в ресторанах, и сегодня он стал одним из самых известных исполнителей на российской эстраде. Его харизма и талант привлекают множество поклонников, а концерты собирают аншлаги.

Не пропустите возможность насладиться живым исполнением любимых песен и ощутить атмосферу настоящего шоу. Поддержите любимого исполнителя и получите массу положительных эмоций!

Исполнители
Григорий Лепс
Григорий Лепс

Купить билет на концерт Григорий Лепс

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В других городах
Октябрь
9 октября пятница
19:00
Дворец спорта им. Ярыгина Красноярск, остров Отдыха, 12
от 2500 ₽

Фотографии

Григорий Лепс Григорий Лепс Григорий Лепс Григорий Лепс Григорий Лепс Григорий Лепс

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