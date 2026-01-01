Григорий Лепс. Концерт в Красноярске

Зрители приглашаются на уникальное событие с участием популярного артиста Григория Лепса. Он исполнит свой хит «Рюмка на столе», который невозможно обойти стороной на любом застолье или в караоке.

Лепс является ярким представителем современного шансона. Его карьера началась в ресторанах, и сегодня он стал одним из самых известных исполнителей на российской эстраде. Его харизма и талант привлекают множество поклонников, а концерты собирают аншлаги.

Не пропустите возможность насладиться живым исполнением любимых песен и ощутить атмосферу настоящего шоу. Поддержите любимого исполнителя и получите массу положительных эмоций!