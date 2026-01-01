Оповещения от Киноафиши
Григорий Лепс
Киноафиша Григорий Лепс

Григорий Лепс

12+
Возраст 12+

О концерте

Григорий Лепс в Ростове-на-Дону: грандиозный сольный концерт

На КСК «Экспресс» состоится сольный концерт певца Григория Лепса, который обещает стать незабываемым событием для всех любителей живой музыки. В программе — хиты, такие как «Рюмка водки на столе», «Я счастливый», «Самый лучший день», а также новые песни, уже завоевавшие сердца поклонников.

Григорий Лепс известен тем, что объединяет поклонников различных музыкальных жанров — эстрады, шансона и рока. Его концерты наполняют атмосферу настоящего праздника, что делает каждое выступление уникальным.

Концерт состоится 12 мая 2026 года. Григорий Лепс представит особую программу, которая включает в себя как любимые хиты, ставшие саундтреком целого поколения, так и новинки, которые только начинают свой путь к популярности. Живое звучание, невероятная харизма артиста и эффектное сценическое шоу создадут неповторимую атмосферу.

Это не просто выступление, а настоящая встреча с артистом, чьи песни умеют трогать до глубины души. Теплая, душевная атмосфера и искренние эмоции подарят зрителям незабываемые моменты.

Не упустите возможность стать частью этого значимого события!

Купить билет на концерт Григорий Лепс

В других городах
Май
26 мая вторник
19:00
КСК «Экспресс» Ростов-на-Дону, Закруткина, 67а
от 5000 ₽

