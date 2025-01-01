Меню
Григорий Лепс
Киноафиша Григорий Лепс

Григорий Лепс

12+
Возраст 12+

О концерте

Григорий Лепс: Сольный концерт в Ростове-на-Дону

Легендарный Григорий Лепс 11 февраля 2026 года выступит с большим сольным концертом в зале КСК «Экспресс». Это событие обещает стать ярким праздником и подарить зрителям незабываемую атмосферу волшебства, музыки и тепла.

Особая программа вечера

В этот вечер Григорий Лепс подготовил для публики уникальную программу. Зрителей ждут не только всенародно любимые хиты, но и премьеры новых песен. Особенностью концерта станут яркие музыкальные номера, которые создадут вдохновляющее настроение.

Теплая встреча с любимым артистом

Этот концерт — больше, чем просто выступление. Это теплая, душевная встреча в кругу близких по духу людей, объединенных любовью к настоящей музыке. Программа обещает быть полной приятных сюрпризов и насыщенных впечатлений.

Не упустите шанс стать частью этого уникального события!

Григорий Лепс
Григорий Лепс

Купить билет на концерт Григорий Лепс

Февраль
11 февраля среда
19:00
КСК «Экспресс» Ростов-на-Дону, Закруткина, 67а
от 4500 ₽

Фотографии

Григорий Лепс Григорий Лепс Григорий Лепс Григорий Лепс Григорий Лепс Григорий Лепс

