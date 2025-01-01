Концерт Григория Лепса в Краснодаре

Легендарный Григорий Лепс выступит с большим сольным концертом в Краснодаре. Место проведения — зал «Баскет Холл». Это событие обещает стать ярким праздником, который подарит зрителям незабываемую атмосферу волшебства, музыки и тепла.

Особая программа от Григория Лепса

В этот вечер Лепс подготовил для публики особую программу. Зрителей ждут не только всенародно любимые хиты, но и премьеры новых песен. Кроме того, концерт порадует яркими музыкальными номерами, которые создадут по-настоящему вдохновляющее настроение.

Встреча единомышленников

Этот концерт — больше, чем просто выступление. Это теплая, душевная встреча в кругу близких по духу людей, объединенных любовью к настоящей музыке. Программа обещает быть полной приятных сюрпризов и ярких впечатлений.

Не упустите возможность

Не упустите шанс стать частью этого уникального события!

Дата: 13 февраля 2026 | Место: Баскет Холл, Краснодар