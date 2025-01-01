Григорий Лепс: грандиозный праздничный концерт в Сочи

Легендарный Григорий Лепс 4 января 2026 года выступит с большим сольным концертом в зале «Роза Холл». Это событие станет ярким финальным аккордом новогодних праздников и подарит зрителям незабываемую атмосферу волшебства, музыки и тепла.

Особая программа январского концерта

В этот вечер Григорий Лепс подготовил для публики уникальную программу. Зрители смогут насладиться всенародно любимыми хитами, а также услышать премьеры новых песен. Яркие музыкальные номера создадут по-настоящему вдохновляющее настроение.

Теплота и душевность встречи

Артист поздравит зрителей с наступившим Новым годом и будущим Рождеством, подарив самые искренние пожелания добра, счастья и благополучия. Этот концерт — это больше, чем просто выступление. Это теплая, душевная встреча в кругу близких по духу людей, объединенных любовью к настоящей музыке.

Сюрпризы и впечатления

Программа обещает быть полной приятных сюрпризов и ярких впечатлений, которые станут идеальным подарком для каждого зрителя. Не упустите шанс стать частью этого уникального события!