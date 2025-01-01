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Григорий Лепс
Киноафиша Григорий Лепс

Григорий Лепс

Крайне популярный в народе исполнитель нового шансона 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Григорий Лепс. Концерт в Воронеже

Григорий Лепс — певец с немыслимой харизмой и энергетикой. Его уникальный тембр и широкий диапазон делают каждое выступление незабываемым. Артист сочетает в себе брутальность и романтизм, бескомпромиссность и сентиментальность. Когда он появляется на сцене, весь зал становится единым целым, а эмоциями зрителей искусно управляет этот потрясающий артист.

Эксперименты и Уникальность

Лепс — один из тех исполнителей, которые не боятся творческих экспериментов. Его песни сложно ограничить конкретными стилистическими или тематическими рамками, что делает его творчество по-настоящему уникальным. Хрипловатый баритон Григория невозможно спутать ни с каким другим голосом, он выделяется среди сотен исполнителей.

Зрелище и Искренность

Проникновенные тексты и пронзительные мелодии его песен берут за душу. Каждый концерт — это настоящее зрелище с живым звуком, которое цепляет необыкновенной искренностью. Григорий Лепс выходит на сцену, растворяясь в своих зрителях и музыке, создавая атмосферу единения.

Программа Концерта

В программе концерта только лучшие и самые любимые песни артиста. Однако зрителей ждут и премьеры — Григорий Лепс исполнит и новые композиции, которые обязательно порадуют поклонников его творчества.

Не упустите возможность увидеть это грандиозное шоу и насладиться музыкой настоящего мастера!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 18 августа
Зеленый театр Воронеж, Ленина, 10
20:00 от 7000 ₽

Фотографии

Григорий Лепс Григорий Лепс Григорий Лепс Григорий Лепс Григорий Лепс Григорий Лепс

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