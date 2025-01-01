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Григорий Лепс
Киноафиша Григорий Лепс

Григорий Лепс

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Григорий Лепс с большим концертом в МКК «Роза Холл»!

Народный артист России Григорий Лепс готов порадовать своих поклонников грандиозным концертом в МКК «Роза Холл». Этот певец известен своей немыслимой харизмой и энергетикой, которые делают каждое его выступление уникальным.

Неповторимый голос и харизма

Григорий Лепс обладает удивительным тембром и широким диапазоном голоса. Его неподражаемая экспрессия исполнения и наполненные глубоким смыслом песни притягивают зрителей. Лепс — это брутальный и романтичный артист, который сочетает в себе бескомпромиссность и сентиментальность.

Эмоции и атмосфера на концерте

Когда Григорий Лепс выходит на сцену, весь зал превращается в единое сплоченное пространство. Он искусно управляет эмоциями зрителей, делая каждое выступление настоящим зрелищем. Его хрипловатый баритон невозможно спутать ни с каким другим голосом, он выделяется из сотен.

Творческие эксперименты и проникающие тексты

Григорий Лепс — это артист, который не боится экспериментировать. Его песни сложно ограничить конкретными стилистическими или тематическими рамками. Проникновенные тексты и пронзительные мелодии берут за душу и оставляют неизгладимое впечатление.

Необыкновенная искренность

Каждый концерт Григория Лепса — это живое шоу, полное искренности. Певец растворяется в своих зрителях и музыке, создавая атмосферу, которая запоминается надолго. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 16 августа
Роза-холл Сочи, пос. Красная Поляна, горнолыжный курорт «Роза Хутор», наб. Лаванда, 6
20:00 от 3500 ₽

Фотографии

Григорий Лепс Григорий Лепс Григорий Лепс Григорий Лепс Григорий Лепс Григорий Лепс

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