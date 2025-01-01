Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Григорий Лепс
Киноафиша Григорий Лепс

Григорий Лепс

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Григорий Лепс: концерт в Сочи

Народный артист России Григорий Лепс готов порадовать своих поклонников большим концертом в Сочи! Это событие нельзя пропустить, ведь Григорий — певец с немыслимой харизмой и энергетикой.

Уникальный талант

Григорий Лепс обладает удивительным тембром и диапазоном голоса. Его неподражаемая экспрессия исполнения и наполненные глубоким смыслом песни делают творчество артиста поистине уникальным. Он брутальный и романтичный, бескомпромиссный и сентиментальный — всё это в одном исполнителе.

Эмоции на сцене

Когда Григорий Лепс появляется на сцене, весь зал превращается в единое сплоченное пространство. Эмоциями зрителей искусно управляет этот потрясающий артист. Каждый концерт Лепса — это настоящее зрелище с живым звуком, которое цепляет необыкновенной искренностью.

Творческие эксперименты

Григорий Лепс — один из тех исполнителей, который не боится творческих экспериментов. Его песни сложно ограничить какими-либо конкретными стилистическими или тематическими рамками. Хрипловатый баритон певца невозможно спутать ни с каким другим голосом.

Проникновенные тексты

Проникновенные тексты и пронзительные мелодии песен Григория Лепса берут за душу. Каждый его выход на сцену — это момент, когда артист растворяется в своих зрителях и в музыке.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события. Концерт Григория Лепса в Сочи обещает быть ярким и запоминающимся!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 4 августа
Фестивальный Сочи, Орджоникидзе, 5
20:00 от 3500 ₽
Сочи, 22 августа
Фестивальный Сочи, Орджоникидзе, 5
20:00 от 3500 ₽
Сочи, 8 сентября
Фестивальный Сочи, Орджоникидзе, 5
20:00 от 3500 ₽

Фотографии

Григорий Лепс Григорий Лепс Григорий Лепс Григорий Лепс Григорий Лепс Григорий Лепс

В ближайшие дни

Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
0+
Классическая музыка
Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
19 августа в 18:00 Khosta Spot
от 1500 ₽
Вечер. Свечи. Париж. Пьер Эдель
6+
Эстрада Французский шансон
Вечер. Свечи. Париж. Пьер Эдель
4 августа в 20:00 Лазаревский центр национальных культур
от 1300 ₽
Sunset Jazz на берегу моря. Романтические баллады и интеллектуальный джаз
6+
Джаз
Sunset Jazz на берегу моря. Романтические баллады и интеллектуальный джаз
14 сентября в 18:00 Khosta Spot
от 900 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше