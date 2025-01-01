Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Григорий Лепс «Я нравлюсь женщинам»
Киноафиша Григорий Лепс «Я нравлюсь женщинам»

Григорий Лепс «Я нравлюсь женщинам»

16+
Продолжительность 150 минут
Возраст 16+

О концерте

Григорий Лепс с концертом к международному женскому дню

9 марта 2026 года в БКЗ «Октябрьский» состоится сольное шоу Григория Лепса, которое станет ярким праздником к Международному женскому дню. Артист порадует зрителей своей харизмой и исполнит самые лучшие песни, поразив всех своим вокалом.

Программа концерта

В рамках программы «Я нравлюсь женщинам» Григорий выполняет свои абсолютные хиты, а также представит уникальные композиции, которые уже завоевали любовь публики. Это идеальная возможность насладиться романтичными мелодиями, которые созданы для того, чтобы стать настоящим подарком для женщин всех возрастов.

Шоу - подарок на 8 марта

Концерт станет замечательным сюрпризом для юных девушек, матерей и бабушек, создавая атмосферу праздника и тепла. «Я нравлюсь женщинам» — это событие, которое объединяет и подчеркивает красоту каждого момента 8 Марта.

Особое внимание к зрителям

Григорий Лепс известен своей способностью находить общий язык с публикой. Его выступления всегда полны эмоций и живого общения, что делает каждый концерт незабываемым. Не упустите возможность стать частью этого праздника искренности и музыки!

Исполнители
Григорий Лепс
Григорий Лепс

Купить билет на концерт Григорий Лепс «Я нравлюсь женщинам»

Помощь с билетами
В других городах
Март
9 марта понедельник
19:00
Октябрьский Санкт-Петербург, Лиговский просп., 6
от 4000 ₽

В ближайшие дни

Органный концерт при свечах «Новый год под орган и саксофон: Вивальди, Чайковский, Пьяццолла»
6+
Классическая музыка
Органный концерт при свечах «Новый год под орган и саксофон: Вивальди, Чайковский, Пьяццолла»
30 декабря в 21:00 Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины
от 1800 ₽
Балет при свечах: «Щелкунчик». По мотивам постановки 1934 года Василия Вайнонена
0+
Классическая музыка
Балет при свечах: «Щелкунчик». По мотивам постановки 1934 года Василия Вайнонена
11 декабря в 19:00 Особняк Серебрякова
от 3900 ₽
Женский стендап-клуб
18+
Юмор
Женский стендап-клуб
11 января в 17:30 Butcher & Banker
от 1090 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше