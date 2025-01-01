Григорий Лепс «Я нравлюсь женщинам»

9 марта 2026 года в БКЗ «Октябрьский» состоится сольное шоу Григория Лепса, которое станет ярким праздником к Международному женскому дню. Артист порадует зрителей своей харизмой и исполнит самые лучшие песни, поразив всех своим вокалом.
В рамках программы «Я нравлюсь женщинам» Григорий выполняет свои абсолютные хиты, а также представит уникальные композиции, которые уже завоевали любовь публики. Это идеальная возможность насладиться романтичными мелодиями, которые созданы для того, чтобы стать настоящим подарком для женщин всех возрастов.
Концерт станет замечательным сюрпризом для юных девушек, матерей и бабушек, создавая атмосферу праздника и тепла. «Я нравлюсь женщинам» — это событие, которое объединяет и подчеркивает красоту каждого момента 8 Марта.
Григорий Лепс известен своей способностью находить общий язык с публикой. Его выступления всегда полны эмоций и живого общения, что делает каждый концерт незабываемым. Не упустите возможность стать частью этого праздника искренности и музыки!