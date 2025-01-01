Григорий Лепс «Я нравлюсь женщинам»

Григорий Лепс с концертом к международному женскому дню

9 марта 2026 года в БКЗ «Октябрьский» состоится сольное шоу Григория Лепса, которое станет ярким праздником к Международному женскому дню. Артист порадует зрителей своей харизмой и исполнит самые лучшие песни, поразив всех своим вокалом.

Программа концерта

В рамках программы «Я нравлюсь женщинам» Григорий выполняет свои абсолютные хиты, а также представит уникальные композиции, которые уже завоевали любовь публики. Это идеальная возможность насладиться романтичными мелодиями, которые созданы для того, чтобы стать настоящим подарком для женщин всех возрастов.

Шоу - подарок на 8 марта

Концерт станет замечательным сюрпризом для юных девушек, матерей и бабушек, создавая атмосферу праздника и тепла. «Я нравлюсь женщинам» — это событие, которое объединяет и подчеркивает красоту каждого момента 8 Марта.

Особое внимание к зрителям

Григорий Лепс известен своей способностью находить общий язык с публикой. Его выступления всегда полны эмоций и живого общения, что делает каждый концерт незабываемым. Не упустите возможность стать частью этого праздника искренности и музыки!