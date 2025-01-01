Лекция Григория Баженова: «Краткая история инфляции и её укрощения»
В XXI веке проблема инфляции стала одной из самых обсуждаемых как в академических кругах, так и в повседневной жизни. Центральные банки активно взаимодействуют с населением, проводя пресс-конференции и публикуя аналитические материалы. Однако, как показала история, интерес к инфляции не всегда был столь высоким.
Что вы узнаете на лекции?
Лекция охватит множество тем, связанных с инфляцией и её контролем, включая:
- Когда началось активное обсуждение инфляции и что этому способствовало?
- Как Великие географические открытия и всплеск золотодобычи в колониях Великобритании повлияли на ценовую динамику?
- Какие методы укрощения цен применялись в прошлом?
- Как зародилась количественная теория денег и почему её влияние уменьшилось?
- Какие универсальные закономерности инфляции актуальны для различных эпох и стран?
- В чем заключаются особенности инфляции в Латинской Америке и СССР?
- Зачем были созданы первые Центробанки?
- Почему ценовая стабильность стала ключевой задачей современных монетарных регуляторов?
Кто ведет лекцию?
Лектором выступит Григорий Баженов — кандидат экономических наук и научный сотрудник экономического факультета МГУ. Его опыт и знания позволят глубже понять сложные аспекты инфляции и её укрощения.
Дополнительная информация
Возрастное ограничение: 6+