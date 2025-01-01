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Григорий Баженов. Краткая история инфляции и ее укрощения
Билеты от 1000₽
Киноафиша Григорий Баженов. Краткая история инфляции и ее укрощения

Григорий Баженов. Краткая история инфляции и ее укрощения

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Лекция Григория Баженова: «Краткая история инфляции и её укрощения»

В XXI веке проблема инфляции стала одной из самых обсуждаемых как в академических кругах, так и в повседневной жизни. Центральные банки активно взаимодействуют с населением, проводя пресс-конференции и публикуя аналитические материалы. Однако, как показала история, интерес к инфляции не всегда был столь высоким.

Что вы узнаете на лекции?

Лекция охватит множество тем, связанных с инфляцией и её контролем, включая:

  • Когда началось активное обсуждение инфляции и что этому способствовало?
  • Как Великие географические открытия и всплеск золотодобычи в колониях Великобритании повлияли на ценовую динамику?
  • Какие методы укрощения цен применялись в прошлом?
  • Как зародилась количественная теория денег и почему её влияние уменьшилось?
  • Какие универсальные закономерности инфляции актуальны для различных эпох и стран?
  • В чем заключаются особенности инфляции в Латинской Америке и СССР?
  • Зачем были созданы первые Центробанки?
  • Почему ценовая стабильность стала ключевой задачей современных монетарных регуляторов?

Кто ведет лекцию?

Лектором выступит Григорий Баженов — кандидат экономических наук и научный сотрудник экономического факультета МГУ. Его опыт и знания позволят глубже понять сложные аспекты инфляции и её укрощения.

Дополнительная информация

Возрастное ограничение: 6+

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
19:00 от 1000 ₽

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