Лекция Григория Баженова: «Краткая история инфляции и её укрощения»

В XXI веке проблема инфляции стала одной из самых обсуждаемых как в академических кругах, так и в повседневной жизни. Центральные банки активно взаимодействуют с населением, проводя пресс-конференции и публикуя аналитические материалы. Однако, как показала история, интерес к инфляции не всегда был столь высоким.

Что вы узнаете на лекции?

Лекция охватит множество тем, связанных с инфляцией и её контролем, включая:

Когда началось активное обсуждение инфляции и что этому способствовало?

Как Великие географические открытия и всплеск золотодобычи в колониях Великобритании повлияли на ценовую динамику?

Какие методы укрощения цен применялись в прошлом?

Как зародилась количественная теория денег и почему её влияние уменьшилось?

Какие универсальные закономерности инфляции актуальны для различных эпох и стран?

В чем заключаются особенности инфляции в Латинской Америке и СССР?

Зачем были созданы первые Центробанки?

Почему ценовая стабильность стала ключевой задачей современных монетарных регуляторов?

Кто ведет лекцию?

Лектором выступит Григорий Баженов — кандидат экономических наук и научный сотрудник экономического факультета МГУ. Его опыт и знания позволят глубже понять сложные аспекты инфляции и её укрощения.

Дополнительная информация

Возрастное ограничение: 6+