Григорианская мистерия. Два органа и григорианский хорал

Григорианский концерт в Римско-католическом кафедральном соборе

В Римско-католическом кафедральном соборе на Малой Грузинской звучит григорианское пение и виртуозный «Григорианский концерт» итальянского композитора Пьетро Йона для двух органов. Исполнители – дуэт «ArtBene»: Анна Ветлугина (орган) и Дмитрий Максименко (орган, григорианское пение).

Концерт станет украшением для любителей древней музыки и мистического звучания. Григорианскому хоралу уже более тысячи лет, но его магия по-прежнему вызывает восторг не только у слушателей, но и у композиторов. На протяжении всей истории музыки создавались произведения, основанные на григорианских мелодиях.

В программе концерта вы сможете насладиться подлинным григорианским хоралом и произведениями Пьетро Йона, прославившимися своим виртуозным исполнением для двух органов.

Исполнители: Анна Ветлугина (орган) и Дмитрий Максименко (орган, григорианское пение).

В программе: григорианский хорал и произведения П. Йона.