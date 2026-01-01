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Григорианская мистерия. Два органа и григорианский хорал
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Киноафиша Григорианская мистерия. Два органа и григорианский хорал

Григорианская мистерия. Два органа и григорианский хорал

6+
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте

Григорианский концерт в Римско-католическом кафедральном соборе

В Римско-католическом кафедральном соборе на Малой Грузинской звучит григорианское пение и виртуозный «Григорианский концерт» итальянского композитора Пьетро Йона для двух органов. Исполнители – дуэт «ArtBene»: Анна Ветлугина (орган) и Дмитрий Максименко (орган, григорианское пение).

Концерт станет украшением для любителей древней музыки и мистического звучания. Григорианскому хоралу уже более тысячи лет, но его магия по-прежнему вызывает восторг не только у слушателей, но и у композиторов. На протяжении всей истории музыки создавались произведения, основанные на григорианских мелодиях.

В программе концерта вы сможете насладиться подлинным григорианским хоралом и произведениями Пьетро Йона, прославившимися своим виртуозным исполнением для двух органов.

Исполнители: Анна Ветлугина (орган) и Дмитрий Максименко (орган, григорианское пение).

В программе: григорианский хорал и произведения П. Йона.

Купить билет на концерт Григорианская мистерия. Два органа и григорианский хорал

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Сентябрь
9 сентября среда
20:00
Римско-католический кафедральный собор Москва, М.Грузинская, 27/13

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