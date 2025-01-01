Григ. В пещере горного короля. Концерт. Шуман. Концерт. Моцарт. Маленькая ночная серенада

Симфонический оркестр «Академия Русской Музыки» под руководством художественного руководителя и главного дирижёра Ивана Никифорчина приглашает вас на незабываемый вечер музыки!
В этом концерте солистом станет выдающийся пианист Алексей Мельников, который исполнит произведения великих композиторов.
В программе запланированы самые известные симфонические произведения и концерты для фортепиано с оркестром:
Произведения Э. Грига, представленные на концерте, являются истинными шедеврами. Сюита «Пер Гюнт» вдохновлена одноименной пьесой Генрика Ибсена. Миниатюры, такие как:
Концерт для фортепиано ля минор, соч. 16 Грига славится своей яркой мелодичностью и выразительной оркестровкой, в то время как Концерт для фортепиано с оркестром ля минор, соч. 54 Р. Шумана углубляет слушателей в мир эмоциональных оттенков и внутренней драматургии.
Завершит концерт известный Вальс цветов из «Щелкунчика» Чайковского — любимый фрагмент, который не оставит равнодушным никого из зрителей.
Это событие обещает стать настоящим праздником для всех ценителей классической музыки!