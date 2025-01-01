Григ. В пещере горного короля. Концерт. Шуман. Концерт. Моцарт. Маленькая ночная серенада

Концерт в Московской Консерватории

Симфонический оркестр «Академия Русской Музыки» под руководством художественного руководителя и главного дирижёра Ивана Никифорчина приглашает вас на незабываемый вечер музыки!

В этом концерте солистом станет выдающийся пианист Алексей Мельников, который исполнит произведения великих композиторов.

Программа вечера

В программе запланированы самые известные симфонические произведения и концерты для фортепиано с оркестром:

Э. Григ: Концерт для фортепиано с оркестром ля минор, соч. 16

Э. Григ: Избранные миниатюры из сюиты «Пер Гюнт» : «Утро» «Песня Сольвейг» «Танец Анитры» «В пещере горного короля»

: П. И. Чайковский: Вальс цветов из балета «Щелкунчик»

Р. Шуман: Концерт для фортепиано с оркестром ля минор, соч. 54

Творчество композиторов

Произведения Э. Грига, представленные на концерте, являются истинными шедеврами. Сюита «Пер Гюнт» вдохновлена одноименной пьесой Генрика Ибсена. Миниатюры, такие как:

«Утро» - передаёт свежесть пробуждающегося дня;

- передаёт свежесть пробуждающегося дня; «Песня Сольвейг» - трогательная и лирическая;

- трогательная и лирическая; «В пещере горного короля» - создаёт атмосферу таинственности.

Концерт для фортепиано ля минор, соч. 16 Грига славится своей яркой мелодичностью и выразительной оркестровкой, в то время как Концерт для фортепиано с оркестром ля минор, соч. 54 Р. Шумана углубляет слушателей в мир эмоциональных оттенков и внутренней драматургии.

Завершит концерт известный Вальс цветов из «Щелкунчика» Чайковского — любимый фрагмент, который не оставит равнодушным никого из зрителей.

Это событие обещает стать настоящим праздником для всех ценителей классической музыки!