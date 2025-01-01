Григ. В пещере горного короля. Чайковский. Вальс цветов. Танец маленьких лебедей

Музыкальный вечер в Храме Христа Спасителя: «Григ. В пещере горного короля. Чайковский. Вальс цветов»

27 сентября в торжественной обстановке Зала Церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоится яркая программа, в которой выступит Симфонический оркестр «Академия Русской Музыки» под руководством художественного руководителя и главного дирижера Ивана Никифорчина.

В программе вечера

Зрителей ожидает захватывающее музыкальное путешествие, включающее в себя:

П. И. Чайковский — «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик»

Фрагменты из балета «Лебединое озеро» — «Танец маленьких лебедей»

И. Брамс — Венгерские танцы

А. Дворжак — Славянские танцы

Э. Григ — «В пещере горного короля» из пьесы Г. Ибсена «Пер Гюнт»

И. Штраус — Увертюра к оперетте «Летучая мышь»

Избранные вальсы и польки, а также знаменитый Марш Радецкого

О программе

Эта программа обещает стать настоящим праздником музыки. Знакомые и любимые произведения классиков наполнят великолепный зал своим звучанием, создавая атмосферу уюта и радости. Такое музыкальное событие будет интересно как взрослым, так и детям, и подарит яркие впечатления.

Не упустите возможность насладиться шедеврами мировой классики в исполнении талантливых музыкантов. Ждем вас на незабываемом вечере!