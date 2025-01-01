Григ. В пещере горного короля. Чайковский. Вальс цветов. Танец маленьких лебедей

27 сентября в торжественной обстановке Зала Церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоится яркая программа, в которой выступит Симфонический оркестр «Академия Русской Музыки» под руководством художественного руководителя и главного дирижера Ивана Никифорчина.
Зрителей ожидает захватывающее музыкальное путешествие, включающее в себя:
Эта программа обещает стать настоящим праздником музыки. Знакомые и любимые произведения классиков наполнят великолепный зал своим звучанием, создавая атмосферу уюта и радости. Такое музыкальное событие будет интересно как взрослым, так и детям, и подарит яркие впечатления.
Не упустите возможность насладиться шедеврами мировой классики в исполнении талантливых музыкантов. Ждем вас на незабываемом вечере!