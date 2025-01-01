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Григ. В пещере горного короля. Чайковский. Вальс цветов. Танец маленьких лебедей
Билеты от 1000₽
Киноафиша Григ. В пещере горного короля. Чайковский. Вальс цветов. Танец маленьких лебедей

Григ. В пещере горного короля. Чайковский. Вальс цветов. Танец маленьких лебедей

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер в Храме Христа Спасителя: «Григ. В пещере горного короля. Чайковский. Вальс цветов»

27 сентября в торжественной обстановке Зала Церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоится яркая программа, в которой выступит Симфонический оркестр «Академия Русской Музыки» под руководством художественного руководителя и главного дирижера Ивана Никифорчина.

В программе вечера

Зрителей ожидает захватывающее музыкальное путешествие, включающее в себя:

  • П. И. Чайковский — «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик»
  • Фрагменты из балета «Лебединое озеро» — «Танец маленьких лебедей»
  • И. Брамс — Венгерские танцы
  • А. Дворжак — Славянские танцы
  • Э. Григ — «В пещере горного короля» из пьесы Г. Ибсена «Пер Гюнт»
  • И. Штраус — Увертюра к оперетте «Летучая мышь»
  • Избранные вальсы и польки, а также знаменитый Марш Радецкого

О программе

Эта программа обещает стать настоящим праздником музыки. Знакомые и любимые произведения классиков наполнят великолепный зал своим звучанием, создавая атмосферу уюта и радости. Такое музыкальное событие будет интересно как взрослым, так и детям, и подарит яркие впечатления.

Не упустите возможность насладиться шедеврами мировой классики в исполнении талантливых музыкантов. Ждем вас на незабываемом вечере!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
19:00 от 1000 ₽

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