Григ и Паустовский. Корзина с еловыми шишками

Музыка Грига и рассказы Паустовского в одном концерте

Проект «Григ и Паустовский» с программой «Корзина с еловыми шишками» пройдет в Московском международном Доме музыки. В этом удивительном концерте встретятся произведения норвежского композитора Эдварда Грига и литературные шедевры Константина Паустовского.

Эдвард Григ: музыкальный гений

Эдвард Григ — романтический композитор, известный своими великолепными произведениями. Его знаменитые сюиты из балета «Пер Гюнт», «Утро» и «В пещере горного короля», а также концерт для фортепиано с оркестром, оставили неизгладимый след в мировой музыке. Этот концерт обогатит впечатления зрителей и создаст уникальную атмосферу.

Литература и искусство на одной сцене

Сказочный театрализованный концерт включает в себя чтение любимых рассказов Константина Паустовского, которое выполнит яркая актриса Карина Андоленко. Ее мастерство непременно подарит зрителям незабываемые эмоции, а литературные и музыкальные образы будут усилены песочной анимацией Лилии Равиловой.

Кому понравится этот концерт?

Это событие будет интересно не только поклонникам классической музыки, но и любителям поэзии и художественного слова. Рассказам Паустовского, полным доброты и философских размышлений о жизни и природе, несомненно, найдется место в сердцах зрителей.

Оркестр и исполнители

Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н.П. Осипова под управлением дирижера Евгения Волчкова выступит в этой программе. Зрители смогут услышать выступления лауреатов международных конкурсов: меццо-сопрано Анны Глазковой и гусляра Павла Лукоянова.

Продолжительность мероприятия

Концерт состоит из двух отделений по 35 минут каждое. Будьте готовы к уникальной встрече с музыкой и литературой, которая останется в вашей памяти надолго.