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Гөргөри кияүләре/Зятья Гэргэри
Киноафиша Гөргөри кияүләре/Зятья Гэргэри

Спектакль Гөргөри кияүләре/Зятья Гэргэри

Этнографическая комедия из жизни крещеных татар
Постановка
Татарский театр им. Камала 12+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Этнографическая комедия о любви и традициях

В новом спектакле Театра имени Камала «Гэргэри» поднимается актуальная тема семейных ценностей и традиционных обычаев. Главный герой, Гэргэри, разочаровавшийся в старших дочерях, которые воспитывают детей без отцов, решает выдать младшую дочь по народным обычаям.

Претенденты на руку красавицы

Кто же станет счастливчиком? Претенденты на руку Урины — это и работяга Васька Бегемот, и самовлюбленный ловелас Жаграп Сова, и скромный Микуш. Каждый из них должен пройти через множество испытаний: отправить сваху в дом невесты и выдержать силовые и песенные состязания, чтобы доказать свою состоятельность в роли мужа.

Музыка, песни и танцы

Эта этнографическая комедия полна музыки, песен и танцев, что делает её особенно привлекательной для зрителей. Зрители не только смогут насладиться увлекательным сюжетом, но и погрузиться в мир крещеных татар, их быта и традиций.

«Гэргэри» — это один из самых любимых спектаклей театра, который уже успел завоевать сердца зрителей. Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть, кто же станет счастливым женихом Урины!

Режиссер
Марсель Салимжанов
В ролях
Наиль Дунаев
Ильдус Ахметзянов
Марьям Юсупова
Айгуль Назипова
Алмаз Гараев
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