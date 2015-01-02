Этнографическая комедия о любви и традициях

В новом спектакле Театра имени Камала «Гэргэри» поднимается актуальная тема семейных ценностей и традиционных обычаев. Главный герой, Гэргэри, разочаровавшийся в старших дочерях, которые воспитывают детей без отцов, решает выдать младшую дочь по народным обычаям.

Претенденты на руку красавицы

Кто же станет счастливчиком? Претенденты на руку Урины — это и работяга Васька Бегемот, и самовлюбленный ловелас Жаграп Сова, и скромный Микуш. Каждый из них должен пройти через множество испытаний: отправить сваху в дом невесты и выдержать силовые и песенные состязания, чтобы доказать свою состоятельность в роли мужа.

Музыка, песни и танцы

Эта этнографическая комедия полна музыки, песен и танцев, что делает её особенно привлекательной для зрителей. Зрители не только смогут насладиться увлекательным сюжетом, но и погрузиться в мир крещеных татар, их быта и традиций.

«Гэргэри» — это один из самых любимых спектаклей театра, который уже успел завоевать сердца зрителей. Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть, кто же станет счастливым женихом Урины!