Спектакль Гөргөри кияүләре / Зятья Гэргэри

Этнографическая комедия о любви и выборах

Разочаровавшийся в старших дочерях, которые растят детей без отцов, Гэргэри находит мудрое решение: выдать младшую дочь по народным обычаям. В центре событий — красавица Урину, судьба которой зависит от трёх претендентов на её руку.

Каждый из ухажёров стремится завоевать сердце невесты. Это и работяга Васька — Бегемот, и самовлюбленный ловелас Жаграп — Сова, и скромный Микуш. Чтобы доказать свою любовь и стойкость, каждому из них предстоит послать свах в дом невесты и выдержать силовые и песенные состязания.

Музыка и танцы

Эта этнографическая комедия из жизни крещенных татар полна яркой музыки, зажигательных песен и танцев. Она отражает традиции и обычаи, создавая атмосферу праздника и веселья.

Популярность спектакля

Спектакль стал одним из самых любимых у зрителей театра имени Камала. Каждый показ — это не только развлечение, но и возможность лучше понять культурное наследие и богатство татарской традиции.