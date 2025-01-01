Меню
Гөргөри кияүләре / Зятья Гэргэри
Киноафиша Гөргөри кияүләре / Зятья Гэргэри

Спектакль Гөргөри кияүләре / Зятья Гэргэри

Постановка
Театр им. Камала. Новое здание 12+
Продолжительность 140 минут
Возраст 12+

О спектакле

Этнографическая комедия о любви и выборах

Разочаровавшийся в старших дочерях, которые растят детей без отцов, Гэргэри находит мудрое решение: выдать младшую дочь по народным обычаям. В центре событий — красавица Урину, судьба которой зависит от трёх претендентов на её руку.

Каждый из ухажёров стремится завоевать сердце невесты. Это и работяга Васька — Бегемот, и самовлюбленный ловелас Жаграп — Сова, и скромный Микуш. Чтобы доказать свою любовь и стойкость, каждому из них предстоит послать свах в дом невесты и выдержать силовые и песенные состязания.

Музыка и танцы

Эта этнографическая комедия из жизни крещенных татар полна яркой музыки, зажигательных песен и танцев. Она отражает традиции и обычаи, создавая атмосферу праздника и веселья.

Популярность спектакля

Спектакль стал одним из самых любимых у зрителей театра имени Камала. Каждый показ — это не только развлечение, но и возможность лучше понять культурное наследие и богатство татарской традиции.

Январь
Февраль
22 января четверг
19:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 500 ₽
20 февраля пятница
19:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 500 ₽
21 февраля суббота
11:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 500 ₽

Фотографии

Гөргөри кияүләре / Зятья Гэргэри Гөргөри кияүләре / Зятья Гэргэри Гөргөри кияүләре / Зятья Гэргэри Гөргөри кияүләре / Зятья Гэргэри Гөргөри кияүләре / Зятья Гэргэри Гөргөри кияүләре / Зятья Гэргэри Гөргөри кияүләре / Зятья Гэргэри Гөргөри кияүләре / Зятья Гэргэри

