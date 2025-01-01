Меню
Гретель und Гензель
Киноафиша Гретель und Гензель

Спектакль Гретель und Гензель

Режиссер Элистин Михайлов

О спектакле

Спектакль для всей семьи в Алматы «Гретель und Гензель»

Спектакль «Гретель und Гензель» - это психологическая сказка о внутреннем выборе и процессе взросления. В отличие от классической интерпретации, данная версия идет далее простых сюжетных линий и иллюзий. Здесь каждое название знакомой с детства сказки обретает новое значение.

История, которую вы не ожидали

Знакомая всем с детства история о Гретель и Гензеле не такова, как вы помните. Это не про страшную ведьму или пряничный домик. Это о том, как девочка осознает необходимость принимать важные решения.

Вопросы выбора

Гретель - подросток на грани важных изменений:

  • Оставить детство или навсегда остаться в нём?
  • Подчиниться чужой воле или взять ответственность на себя?
  • Использовать свою силу, чтобы контролировать других или для личной свободы?

Взросление как путь к себе

Спектакль становится путеводителем через страхи и соблазны. Здесь взросление представлено не как боль, а как возможность стать самим собой. Ведьма — не просто зло, а символ искушения чужой силой. Брат выступает как образ зависимости, от которой пора освободиться.

Кому стоит посетить?

Спектакль будет интересен как подросткам, так и взрослым, которые ищут ответ на вопрос: «А что значит быть собой?» Не упустите возможность увидеть эту актуальную интерпретацию классической сказки!»

Купить билет на спектакль Гретель und Гензель

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
11 декабря четверг
19:30
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 7000 ₽

