Грек. Сольный концерт

Вечер музыки и ностальгии с Греком

Живой звук от яркой группы из пяти профессиональных музыкантов и чарующие голоса трех очаровательных бэк-вокалисток создадут уникальную атмосферу, где каждый найдет что-то свое — от приятной ностальгии до яркого веселья!

Грек — артист с харизмой

На сцене вас ждет Грек — артист, вокруг которого витает множество легенд и тайн. Его поклонники окрестили его криминальным авторитетом. Но, несмотря на это, его песни, такие как «С обложки журнала», «Криминальный» и «Глаза цвета космос», стали настоящими хитами неошансона 2025 года.

Суперхит в TikTok

Особое внимание стоит уделить его суперхиту «Моя блондинка», который буквально взорвал TikTok, набрав более 200 миллионов просмотров! Это свидетельствует о том, что творчество Грека resonирует с широкой аудиторией.

Необычный вечер

Этот вечер — отличный повод забыть обо всех проблемах и провести время в непринужденной обстановке. Обещаем, будет весело, приятно и немного необычно. Такие воспоминания точно захочется сохранить надолго!